Šok pro fotbalovou hvězdu Icardiho: Jeho sexy žena trpí zákeřnou nemocí!

Jako na houpačce. Přesně tak působí vztah mezi slavným fotbalistou Maurem Icardim (30) a jeho půvabnou manželkou Wandou Naraovou (36). Ještě ke konci loňského roku to vypadalo, že ty dva čeká rozvodové řízení, ale nakonec se opět dali dohromady. Už to vypadalo na ideální vztah po letech plných afér, jenže chyba. Sexy modelce měli nyní diagnostikovat leukémii!

Se smutnou novinkou přišel argentinský novinář Jorge Lanata v rozhlasovém pořadu na Radio Mitre. „Podstoupí punkci kostní dřeně, aby definitivně diagnostikovali to, co je již známé, ale zatím to zůstává utajeno. Wanda je už v kontaktu s centrem, které se na léčbu leukémie specializují,“ prozradil Lanata s tím, že informaci mu potvrdilo několik zdrojů z okolí modelky, která se živí také jako agentka.

Naraová byla hospitalizována během středečního večera do nemocnice v Buenos Aires poté, co ji trápila bolest břicha. Zdrcující zpráva je obrovskou ránou taky pro jejího manžela Maura Icardiho, který chce, aby se Wanda léčila v Itálii. Proč? Tato země je totiž pro oba velmi známá. Icardi zde totiž prožil s Wandou většinu jejich společného času v době, kdy hrál za Sampdorii a Inter Milán. Společně mají dvě dcery.

Icardi momentálně ještě řeší svůj přestup natrvalo do Galatasaray Istanbul, kde působil na hostování z PSG. Rodák z Rosaria si vzal Naraovou před devíti lety, ale jejich vztah nebyl vždy ideální. Kvůli všemožným aférám vynechal Icardi v minulosti dokonce utkání Ligy mistrů. Nyní to vypadá, že během následující sezony asi také vynechá pár duelů, ovšem kvůli mnohem závažnějšímu důvodu.