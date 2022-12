Šílený krok lásky slavného fotbalisty: O jejich vztahu nechává hlasovat fanoušky!

Všechno nasvědčovalo tomu, že vztah slavného fotbalisty Maura Icardiho (29) a jeho lásky Wandy Nary (36) je u konce. Ale chyba. Nedávno pár otočil, a současnost těch dvou je opět zalitá sluncem. Ale co budoucnost? O té nechala modelka rozhodnout své sledující na sociální síti!

Ještě v září to vypadalo, že devítileté manželství mezi útočníkem Icardim a jeho milovanou Wandou krachne. Krásná rodačka z Buenos Aires byla dokonce před pár měsíci viděna ve společnosti argentinského rappera L-Ganteho. Nyní je ale všechno jinak.

Icardi se usmířil se svou ženou na Maledivách, a to i přesto, že ji coby svou agentku vyhodil. Dokazují to fotky na Instagramu, kde se k sobě tisknou. Nyní to ale vypadá, že Wanda dává rozhodnutí v divokém vztahu do rukou svých sledujících, kterých má na sociální síti přes 15 milionů.

Jeden krok vpřed, dva dozadu

„Jeden den mě překvapí, a vypadá to, že se posunul vpřed, ale druhý den zase něco vyvede, a jakoby šel v chování zase zpátky. Kdy už bude nastolena rovnováha?“ napsala Wanda na Instagram. Vytvořila anketu zahrnující až pět příběhu na instastories, kde její příznivci hlasovali, jestli se v dané věci posune vpřed, nebo jestli to bude stále to stejné.

Ne vše ale bylo ohledně Icardiho v negativním světle. Zmínila třeba, že forvard Galatasaraye Istanbul si nechal vytetovat její jméno. Další příspěvky už ale tak lichotivé nebyly, a sledující rozhodovali především o pikantnostech z jejich vztahu.

Následující ankety se týkaly Icardiho zveřejňování soukromých zpráv na Instagramu, jejich dovolené na Maledivách, zveřejňování vzájemných fotek s romantickým vzkazem, a následně ji opustit. V závěru se Wanda lidí ptala na „podezřelé zprávy“, které našla v Icardiho mobilu. Výsledky zatím nezveřejnila. Budou mít ti dva někdy klid?