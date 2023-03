Skandál na Slovensku: Fotbalovému komentátorovi vyhrožovali smrtí!

Zná to pravděpodobně každý sportovní fanoušek. Pustíte si sportovní přenos, ale výkon komentátora se vám až tak úplně nelíbí. V dnešní době si díky sociálním sítím můžete komentátorům postěžovat sami, ale to, co vzkázal jeden slovenský divák Matúši Lukáčovi po zápase Liverpool - Manchester United, překračuje veškeré meze. Slovenský komentátor se rozhodl vulgární výhrůžky zveřejnit. Z té nenávisti zůstává rozum stát!

Jeden z nejhorších dnů v životě. Ten mají za sebou nejen fotbalisti Manchesteru United, ale také slovenský komentátor Matúš Lukáč, který působí na kanálu CANAL+ Sport. Zatímco „Rudí ďáblové“ schytali od Liverpoolu debakl 7:0, Lukáč musel po utkání čelit něčemu mnohem horšímu. Konkrétně mu jeden nespokojený divák v hlasových zprávách na instagramu vyhrožoval smrtí!

„Poslouchej mě. V momentě, kdy přijedu do Bratislavy, ucítíš vůni železa. Takovou ti j*bnu po pysku, že zdechneš,“ zní jeden z šokujících výroků agresora na adresu Lukáče. „Fanoušek“ si totiž myslel, že během přenosu stranil Liverpoolu. Zkušenému komentátorovi přišly celkem tři hlasovky, které se rozhodl zveřejnit.

Na zprávy frustrovaných příznivců je Lukáč podle svých slov zvyklí. Tohle ale bylo silně za hranou. „Jsem typ emotivního komentátora, takže si při gólu rád zakřičím. Fotbal je přeci o emocích. Stalo se ovšem, co se stalo,“ uvedl pro web Šport 24. „Pokud by přišla zpráva, že jsem to komentoval špatně nebo zaujatě, tak to beru. Poslední část hlasovky ale byla ale hodně přes čáru a to nehodlám tolerovat,“ doplnil. Agresor také nechutně urážel i Lukáčovu rodinu. „Řeči o mé rodině jsou ty nejhorší. Ani jsem si neuměl představit, že to může zajít tak daleko,“ přiznal se.

Kolegové ho v tom nenechali

Na nenávistná slova reagovali někteří jeho kolegové, kteří pro něj měli naopak jen slova podpory. „Z toho si, Maty, nic nedělej. Takových idiotů tu běhá dost. Hrdinové klávesnice, co mají strach z maminky, protože si neuklidili pokojík,“ komentoval na Twitteru například jeden z nejuznávanějších českých komentátorů Jaromír Bosák. „Ale pobavil jsem se představou, že byste se potkali tváří v tvář. To by se mládenec asi hodně lekl, něco by zakoktal a zmizel rychlostí světla.“

S Lukáčem soucítil třeba i komentátor O2 TV Sport Jan Homolka. „Celkem běžná záležitost po vyhrocených zápasech. Občas to jsou perly,“ vzkázal Homolka. Doufejme tedy, že zveřejněná nahrávka bude odstrašujícím příkladem pro další agresory. Zkrátka fandi, ale zůstaň člověkem.