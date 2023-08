Nepochopitelná rozhodnutí ničí důvěru v ligu: Sudí vaří bramboračku

Fortuna liga sotva začala a už se zase řeší jediné: skandální výroky rozhodčích. Muži ve žlutém se neslavně předvedli na Letné i v Hradci Králové.

Že za Spartu premiérově chytal Dán Vindahl? Že se Kuchta dvěma góly naladil na zítřejší 3. předkolo Ligy mistrů s Kodaní (20:00, O2 TV)? Že »Votroci« otevřeli zbrusu nový stadion? To všechno je zapomenuté, řeší se jen šílená rozhodnutí rozhodčích. Co se v sobotu v lize dělo?

Sparta pohodlně ničila Pardubice, vedla 3:0 (vyhrála 5:2), když kapitán Krejčí ve vápně sestřelil Sychru. Míč netrefil, učebnicové sáňky. O chvíli později Kairinen brutálně přišlápl kotník Hlavatého, z toho zákroku mrazilo. Sudí Tomáš Klíma se v obou případech nepodíval na video a nedal ani žlutou, kartou, místo toho napomenul naštvaného trenéra hostí.

„Říkal jsem mu, ať se na to jde podívat. A on mi dal žlutou. Pro mě je to nepochopitelné. Tohle byla jasná věc, na zlomení nohy, něco neuvěřitelného. Pan Klíma je pak ještě arogantní, to je šílenost,“ zuřil Kováč.

Druhý případ měl na svědomí Dalibor Černý. Nejlepší sudí loňské sezony řídil mač Hradce Králové Budějovicemi. I tady šlo o jasnou záležitost (domácí vyhráli 5:1), i tady se významně zdvihalo obočí. To když Pilař za stavu 4:1 vletěl do vápna, využil nešikovného skluzu obránce a nejspíš úmyslně mu šlápl na nohu. Pak sebou plácl jako do bazénu a penalta byla na světě.

Videorozhodčí sice Černého zavolal k monitoru, ale sudí neodvolal. „Obránce míčem nezahrál, Pilař si pokopl míč a když došlapoval na zem, šlápl na nohu obránce, kterého tím porazil,“ přišel Černý s bizarním vysvětlením. Jestli komise rozhodčích podivné situace »přikryje«, bude jasné dnes.