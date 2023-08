TOP 10 gólmanů světa: v bráně excelují Brazilci, levná náhrada i Gigi II.

Navléknou rukavice a možná by jim slušela i nějaké maska, ne? Občas se při pohledu na ně neubráníte dojmu, že prostor mezi třemi tyčemi a zemským povrchem začarovali. Útočníci funí zoufalostí, fanoušci smutní, kde jsou góly? Přesto se časy mění, nároky na gólmany také, nestačí jen vychytat čisté konto a výhru. Moderní doba klade vyšší nároky. Kdo v ní vyniká ze všech nejvíc?

Aaron Ramsdale by mohl dostat konkurenci v brance Arsenalu

Aaron Ramsdale by mohl dostat konkurenci v brance Arsenalu • Foto profimedia.cz

Arsenal / 25 let / Anglie

Trochu podivín. Možná. Prostě gólman. Často na sebe poutá pozornost ne zrovna fotbalovými věcmi. Když se ale soustředí na své výkony na hřišti, patří ke špičce. Argentinu dotáhl k titulu mistrů světa a na klubové úrovni dotlačil Aston Villu do evropských pohárů. Jen už by mohl trochu dospět…

Aston Villa / 30 let / Argentina

Že Inter Milán protančil až do finále Ligy mistrů, což se nečekalo, je z velké části jeho zásluha. V sedmi duelech ve vyřazovací části udržel hned pět čistých kont. Pro Nerazzurri se stal nezpochybnitelnou jistotou. I ve finále proti City dlouho držel Inter ve hře. Od nové sezony přijal novou výzvu. Ďábelskou.

Manchester United / 27 let / Kamerun

PSG / 24 let / Itálie

6. Jan Oblak

Atlético Madrid / 30 let / Slovinsko

Klub z Madridu byl v minulé ligové sezoně nebývale ofenzivní, nasázel 70 branek a inkasoval jen 33, z toho 20 padlo za záda Oblaka, jenž zasáhl jen do 28 utkání, ve kterých vychytal 12 čistých štítů. Své si opět splnil. Výkonnost prokazuje dlouhodobě. A to má před sebou ještě několik dobrých let.