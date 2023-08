Česká štafeta převzala bronzové medaile: Škobrtnutí a slzy na stupních vítězů!

Už je mají na krku! Česká štafeta ve složení Matěj Krsek, Tereza Petržilková, Patrik Šorm a Lada Vondrová si po neuvěřitelném sobotním výkonu převzala své vytoužené bronzové medaile. Předávání provázely úsměvy i dojetí, a taky malá nehoda...

Než si mohli pomazlit bronzové placky, které si v sobotu pozdě večer vybojovali, čekala české atlety ještě spousta práce. Slavnostní ceremoniál byl totiž naplánován až na 16. hodinu, tedy až po čtvrtkařských rozbězích.

Ty zvládly obě Češky fantasticky, přestože se na start postavily jen dvanáct hodin po úspěšné štafetě. Síly jim nechyběly, ba naopak! Petržilková se skvělým finišem posunula z pátého na třetí postupové místo v čase 51,30. Zaostala tak jen pět setin za svým osobním rekordem z mistrovství republiky v Táboře. Vondrová běžela poprvé v kariéře pod 51 sekund a splnila limit pro účast na olympijských hrách v Paříži. Na ženské výkony ale bohužel nenavázal Matěj Krsek, který do dalších bojů nepostoupil.

Jakmile měly české bojovnice semifinále v kapse, pustily se do příprav na ceremoniál, který je čekal na náměstíčku u stadionu. „Musím se trochu učesat a upravit, abych se dala do kupy,“ plánovala Tereza Petržilková. Na předávání si pak vyčesala vysoký drdol a rozdávala úsměvy na všechny strany. To její parťačka Lada Vondrová se topila v emocích. Bylo na ní vidět největší pohnutí z celé čtveřice. Několikrát musela napětí zhluboka prodýchat a v očích se jí leskly slzy.

Ceremoniál provázel i vtipný moment. To, když chtěl předávající pověsit medaili na krk dlouhánovi Patriku Šormovi. Rozhodl se za ním vystoupit na stupínek, ale škobrtl a české kvarteto ho muselo chytat. Všichni včetně samotného funkcionáře se hned dali do smíchu. A ten jim z tváří nezmizí určitě pěkně dlouho...