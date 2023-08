MS v atletice: král sprintu Lyles ovládl stovku, celkem má třetí zlato

Novým králem sprintu na 100 metrů byl na mistrovství světa v Budapešti korunován Američan Noah Lyles. Ke dvěma zlatům z dvoustovky přidal další nejcennější kov v nejlepším letošním čase 9,83 sekundy. Stříbro získal překvapivě Letsile Tebogo z Botswany a bronz Brit Zharnel Hughes ve stejném čase 9,88. Sprinteři na druhém až čtvrtém místě se vešli do jediné setiny sekundy. Nejlepším vytrvalcem je pak Uganďan Joshua Cheptegei, který potřetí za sebou ovládl závod na 10 000 metrů. Tereza Petržilková i Lada Vondrová postoupily do pondělního semifinále na 400 metrů. Večerní program v Budapešti sledujte ONLINE na iSport.cz

Američtí sprinteři loni doma v Eugene obsadili na stovce celé stupně vítězů, ale v Budapešti obhájce titulu Fred Kerley nečekaně vypadl v semifinále, když se nedostal pod deset sekund, a mistr světa z roku 2019 Christian Coleman doběhl ve finále pátý. Olympijský vítěz Ital Lamont Marcell Jacobs skončil už v semifinále a další z favoritů Jihoafričan Akani Simbine dokonce ještě před ním, protože měl předčasný start.

Lyles si vedl suverénně už na cestě do finále a svou snahu korunoval zlepšením osobního rekordu o tři setiny. Na dvojnásobné trati bude v pátek usilovat o zlatý double.

Uganďan Joshua Cheptegei vyhrál potřetí v řadě na MS běh na 10 000 m. Světový rekordman nastoupil v polovině závěrečného kola a zvítězil díky skvělému finiši v čase 27:51,42. Druhým místem překvapil Keňan Daniel Simiu Ebenyo a o bronz svou sbírku obohatil olympijský vítěz z Tokia Selemon Barega z Etiopie.

Soutěž kladivářů překvapivě vyhrál jednadvacetiletý Kanaďan Ethan Katzberg v národním rekordu 81,25 m. Pětinásobný mistr světa Polák Fajdek skončil bez medaile čtvrtý. Jeho krajan a olympijský vítěz Wojciech Nowicki vybojoval stříbrnou medaili.

Maďarské publikum rozjásal hned v úvodu Bence Halász, který zahájil soutěž hodem 80,82 m. Favority zaskočil a dlouho jeho jméno svítilo na prvním místě. Až ve čtvrté sérii ho o jediný centimetr přehodil Nowicki a po Katzbergově explozi v páté sérii na něj zbyl bronz, stejně jako na MS v roce 2019.

Britka Katarina Johnsonová-Thompsonová se vrátila na sedmibojařský trůn po vážném zranění achilovky a vystřídala na něm Belgičanku Nafissatou Thiamovou, která kvůli podobným problémům v Budapešti scházela. Nasbírala 6740 bodů, o dvacet víc než Američanka Anna Hallová.

Dálkařka Ivana Vuletaová získala první zlato pro Srbsko v historii atletických světových šampionátů. V páté sérii přistála ve vzdálenosti 714 cm, což byl nejlepší výkon roku. Své letošní maximum zlepšila o 28 centimetrů. Žádná jiná dálkařka sedmimetrovou hranici nepokořila. Stříbro si odveze Američanka Tara Davisová-Woodhallová a bronz Rumunka Alina Rotaruová-Kottmannová.

Chodecký závod žen na 20 kilometrů vyhrála Španělka Mária Pérezová s náskokem 25 sekund. Napodobila krajana Álvara Martína, který zvítězil na stejné trati v sobotu. Česká reprezentantka Eliška Martínková obsadila 27. místo.

Vondrová má finále i limit pro Paříž

Členky bronzové smíšené čtvrtkařské štafety Tereza Petržilková a Lada Vondrová postoupily na MS do pondělního semifinále běhu na 400 metrů.

Nejrychlejší čas 49,90 sekundy mezi čtvrtkařkami zaběhla podle očekávání Marileidy Paulinová z Dominikánské republiky, která je při neúčasti zraněné Američanky Sydney McLaughlinové-Levroneové největší favoritkou.

Obě Češky běžely jen dvanáct hodin po úspěšné štafetě, ale síly jim nechyběly. Petržilková se skvělým finišem posunula z pátého na třetí postupové místo v čase 51,30. Zaostala tak jen pět setin za svým osobním rekordem z mistrovství republiky v Táboře.

Vondrová startovala v posledním, nejrychlejší rozběhu, který rychle zahájila Paulinová, stříbrná medailistka z posledních olympijských her i loňského mistrovství světa. Česká čtvrtkařka se protlačila na čtvrté místo, které sice na přímý postup nestačilo, ale čas 50,92 ano.

Vondrová běžela poprvé v kariéře pod 51 sekund a splnila limit pro účast na olympijských hrách v Paříži.

Dvojnásobná olympijská vítězka a obhájkyně zlata Shaunae Millerová-Uibová z Baham se po dubnovém narození syna nestihla dostat včas do formy a je mezi vyřazenými. Spojené státy přišly o další favoritku, neboť Britton Wilsonová se v rozběhu zranila.

Mezi muži byl překvapivě nejrychlejší teprve dvacetiletý Nor Havard Bentdal Ingvaldsen, který zaběhl národní rekord 44,39. Od loňska se zlepšil o více než jeden a půl sekundy a přiblížil se na šest setin evropskému rekordu Němce Thomase Schönlebe z roku 1987.

Bez problémů postoupili tři exmistři světa Wade van Niekerk z Jihoafrické republiky, Steven Gardiner z Baham i Kirani James z Grenady, kteří vyhráli své rozběhy. Obhájce titulu Američan Michael Norman prožil nevydařenou sezonu a do Budapešti nepřiletěl.

Krsek v posledním rozběhu obsadil šesté místo a časem 45,99 výrazně zaostal za svým letošním maximem ze Zlaté tretry 45,62. Na rozdíl od čtvrtkařek mu po sobotním úspěchu už nezbylo dost sil a v celkovém pořadí obsadil 36. místo

Neuspěl ani Müller na trati 400 m překážek. Ve svém rozběhu obsadil až sedmé místo a časem 49,37 zůstal 41 setin za osobním rekordem z mistrovství republiky v Táboře. Celkově se zařadil na 24. místo. „Letos jsou kluci hodně připravení. Na jedné vteřině osobákově je nás tam třeba třicet. Kdo to lépe zvládl, tak postoupil. Postupovalo se dost rychlými časy,“ řekl.

V kvalifikaci diskařek předvedla nejdelší pokus olympijská vítězka Američanka Valerie Allmanová 67,14 metru. O třetí titul bude usilovat Chorvatka Sandra Perkovičová, která svým letošním maximem 65,62 m obsadila třetí místo za Číňankou Feng Pin.

Do finále proklouzla i čtyřiačtyřicetiletá francouzská veteránka Melina Robertová-Michonová, jejímž největším úspěchem je olympijské stříbro z Ria de Janeiro. Ve finále na MS je už podeváté, 25 let poté, co v Budapešti debutovala na mistrovství Evropy.

Na stovce byla v rozbězích nejrychlejší Američanka Sha'Carri Richardsonová za 10,92. Svůj rozběh snadno vyhrála i Jamajčanka Shelly-Ann Fraserová-Pryceová, která má v Budapešti políčeno na jedenácté zlato z mistrovství světa. Na vysokých překážkách potvrdil roli favorita Američan Grant Holloway časem 13,18 a dál míří za třetím zlatem v řadě.

Američtí sprinteři, kteří loni doma v Eugene obsadili na stovce celé stupně vítězů, to v Budapešti nezopakují. Obhájce titulu Fred Kerley nečekaně vypadl v semifinále, když se nedostal pod deset sekund. Stovku prolétli nejrychleji dva jeho krajané. Dvojnásobný mistr světa na dvoustovce Noah Lyles za 9,87, mistr světa z roku 2019 Christian Coleman byl jen o setinu pomalejší. Olympijský vítěz Ital Marcell Jacobs skončil už v semifinále, Jihoafričan Akani Simbine dokonce ještě před ním, protože měl předčasný start. Finále bude v 19:10 vrcholem dnešního programu.