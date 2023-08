O co tady jde? Dělají si legraci? Češi v cíli nevěřili, že mají bronz

Ve finiši dostala Lada Vondrová českou štafetu na třetí místo zajišťující přímý postup do finále • Ivana Roháčková

Ve finiši dostala Lada Vondrová českou štafetu na třetí místo zajišťující přímý postup do finále • Ivana Roháčková

Neuvěřitelné, zcela nepravděpodobné. Ale přesto má Česko po první dnu na atletickém mistrovství světa medaili. Smíšené štafetě na 4x400 metrů k senzačnímu bronzu pomohla sportovní tragédie Nizozemky Femke Bolové. V souboji o zlato s Američankou Alexis Holmesovou těsně před cílem upadla a upustila štafetový kolík. Ten pak osamoceně proletěl cílem. Bolová se sice zvedla a čáru protla těsně před finišující Češkou Ladou Vondrovou. Bez kolíku v ruce to ale nemělo význam. Nizozemci byli diskvalifikováni a Češi jsou bronzoví.

Nečekané vyústění dramatického finále zaskočilo i samotné české atlety. Desítky sekund v cíli mžourali na tabuli s výsledky. A když se tam objevili na třetím místě, nemohli tomu uvěřit.

„My jsme nevěděli, co se stalo. Věděli jsme, že spadla, ale neušili jsme, že doběhla bez kolíku,“ líčila Lada Vondrová pro Českou televizi. „Pak se tam ukázal čas na třetím místě. Já jsem si říkala, když se objevily výsledky, jestli si z nás někdo dělá srandu, nebo o co tady jde…. Naprosto úžasný, jsem ráda, že jsme to dokázali.“

Český tým běžel parádně od prvního úseku, Matěj Krsek (45,62) předával kolík Tereze Petržilkové na čtvrtém místě, na něm pak seběhla k mantinelu na druhém úseku Tereza Petržilková.

„Pokyny od trenérů byly jasné: Terko, musíš seběhnout z těch, v uvozovkách, pomalejších holek, jako první. Takže jsem se snažila a vyšlo to,“ řekla Petržilková pro Českou televizi.

Patrik Šorm pak čtvrté místo udržel a předal kolík Vondrové, která se vydala na stíhací jízdu za Britkou Yemi Mary Johnovou.

„Zatla jsem zuby. Koukala jsem se té Britce na záda, doufala jsem, že ji stáhnu. Asi jsem to trochu přepálila, byla mezi námi díra. Začala jsem tuhnout, ale běžel jsem, co mi síly stačily, aby byl aspoň dobrý čas,“ líčila Vondrová.

A úsilí se vyplatilo. Bolová v boji s Holmesovou ztratila koordinaci, upadla a upustila kolík. Když tak Vondrová proběhla cílem, byla tam podle pravidel třetí.

„Zní to naprosto neuvěřitelně, furt tomu nemůžu uvěřit. Ani nevím, co mám říct, je to boží,“ hlásil Krsek v televizní mixzoně.

„Mně se neptejte. My jsme byli třetí, já nic nevím,“ smál se Šorm.

Na světovém šampionátu jde symbolicky o první českou štafetovou medaili od premiérového mistrovství světa 1983, kdy ženská čtvrtkařská štafeta Taťána Netoličková, Milena Strnadová, Zuzana Moravčíková a Jarmila Kratochvílová vybojovala stříbro.