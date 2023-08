To není chyba? Bronzová odměna pro Ligu nezdolných: Jsme dobří!

Sportovní tragédie Nizozemky Femke Bolové pár metrů před cílem finále smíšené štafety na světovém šampionátu v Budapešti přinesla české atletice událost, v jakou se většinou ani nedoufá. Matěj Krsek, Tereza Petržilková, Patrik Šorm i Lada Vondrová byli zatím dělníci profesionálního sportu, medaile z globální atletické akce se pro ně zdála vzdálená v nekonečnu. Trochu štěstí, lehká souhra okolností, ale především neustávající píle a snaha posouvat se dál jim přihrála bronzovou medaili z mistrovství světa. „Potvrzujeme to, na co máme. Jsme dobří,“ řekl Šorm.

Televizní komentátor Michal Dusík měl o medaili jasno hned, takže fanoušci mohli začít slavit. Nizozemka Femke Bolová si v posledních metrech finále smíšené štafety tvrdě natloukla, vypadl jí kolík a tím pádem byl její tým ze hry. Bolová se sice zvedla a doklopýtala do cíle jako třetí, bez kolíku to ale nemělo význam. Podle pravidel zabrala třetí místo a s ním bronzovou medaili Lada Vondrová, která dovedla českou štafetu do cíle v národním rekordu 3:11,98 minuty. Ve zmatku v prvních okamžicích po závodě si to ale nikdo z českých čtvrtkařů neuvědomil.

„Seděli jsme tam a slavili čtvrté místo, protože i to je super výsledek. A pak za námi přišla Němka a říká, že jsme třetí, že Femke nedoběhla s kolíkem,“ líčil Patrik Šorm pro ČTK. „Já se ptal, jestli je to opravdu jisté, všichni říkali, že jo, tak jsme začali slavit. Pak se to objevilo na tabuli. Ono to tam svítilo hned, ale nebyli tam ti Holanďani. Říkal jsem si, že to musím být chyba systému, něco tam mají blbě. Ale ne, vyšlo to…“

„My jsme nevěděli, co se stalo. Věděli jsme, že spadla, ale neušili jsme, že doběhla bez kolíku,“ líčila Lada Vondrová pro Českou televizi. „Pak se tam ukázal čas na třetím místě. Já jsem si říkala, když se objevily výsledky, jestli si z nás někdo dělá srandu, nebo o co tady jde…. Naprosto úžasný, jsem ráda, že jsme to dokázali.“

Bolová zakolísala v souboji s Američankou Alexis Holmesovou, která vyhrála ve světovém rekordu 3:08,80. Vondrová doběhla třetí za druhou Britkou Yemi Mari Johnovou, kterou se předtím marně snažila dohnat.

„Jak jsme vyběhly rovinku, už jsem věděla, že ji nedám. Byla tam díra, já to asi trošičku přepálila, ale hnala jsem to, co mi síly stačily,“ řekla českým novinářům v Budapešti.

Těsně před cílem zahlédla, jak se Bolová řítí k zemi.

„Já jen sledovala, že do ní nesmím narazit a musím ji oběhnout. Koukala jsem se jen Britce na záda a rvala jsem to do cíle,“ uvedla Vondrová.

Český tým se tak hned na úvod světového šampionátu radoval z naprosto nečekané medaile. Na mistrovství světa pod otevřeným nebem smíšená štafeta navázala na stříbrnou medaili, kterou v roce 1983 na premiérovém MS v Helsinkách získala v závodě na 4x400 metrů čtveřice Taťána Netoličková, Milena Strnadová, Zuzana Moravčíková a Jarmila Kratochvílová.

Kromě karambolu Femke Bolové pomohla Čechům třeba neúčast obhájců z Dominikánské republiky a několika dalších špičkových čtvrtkařů, kteří odmítli absolvovat krutý dvojboj nedělního večerního finále smíšené štafety a ranních rozběhu individuální čtvrtky. Smíšená štafeta se na MS běžela teprve potřetí a v Budapešti nebyl ve hře postup na olympiádu, takže některé silné státy neposlaly to nejlepší.

To ale Čechy nemusí zajímat. Předvedli kvalitní výkon, kterým by byli v top pětce i na loňském mistrovství světa v Eugene. Pro každého z nich je to vyústění tvrdé práce a odhodlání, které atletice dávají.

Matěj Krsek. To je renesanční mladý muž, který studuje dvě vysoké školy. Když zjistil, že mu obor výživa a potraviny na ČZU ne zcela vyhovuje, přidal si studium na Unicorn University, kde si tvoří budoucnost programátora. Umí taky hrát na klavír. Jestli si zkusit tvrdou cestu atletiky, zodpovědně zvažoval. Syn elitního sprintera Ivo Krska do toho ale nakonec šel. A nestěžuje si. „Tohle je boží,“ usmíval se po bronzovém závodě.

Tereza Petržilková. Originální úkaz. S atletikou začala až ve dvaceti a od té doby se na čtvrtce celé desetiletí neustále posunuje a stlačuje svoje osobní rekordy. S její kariérou bude asi už pořád spojená nejistota, co mohla dokázat, kdyby atletiku objevila dřív. Už teď je to však jízda. V Budapešti po bronzovém sobotním večeru zaběhla v neděli ráno na individuální čtvrtce čas 51,30, svůj druhý nejlepší v kariéře, a postoupila do pondělního semifinále.

Patrik Šorm. Nebýt Pavla Masláka, status nejlepšího českého čtvrtkaře dějin by patřil jemu. Vysoký chlap s dlouhýma nohama se národnímu rekordmanovi přiblížil na 62 setin, pomohl českým štafetám k třem medailím z halových mistrovství Evropy. V zimě ho zastavily nepříjemné problémy s ostruhou na patě. Ale vrátil se zpět. „Všichni říkali, že končím, tohle je super. Třetí, co víc si přát,“ radoval se.

Lada Vondrová. Kdysi byla známá jako Železná Lada, to v dobách, kdy v první fázi kariéry šla cestou drakonických dávek v přípravě, její tehdejší trenér Jaroslav Jón si bral příklad z dávných tréninků Jarmily Kratochvílové. Vondrová vyletěla nahoru, ale pak narazila do zdi časové hrany i zdravotních potíží s kotníky. Loni svůj program zásadně upravila a pod vedením svého přítele Jana Volejníka letos udělala další pokrok. Kromě sobotního bronzu už je na MS v semifinále individuální čtvrtky, v nedělním rozběhu konečně o osm setin pokořila hranici 51 sekund.

„Je to mazec, čekám na to už minimálně dva roky. Věděla jsem celou dobu, že to tam je. Jak jsem byla unavená po čtvrtkách ze štafety, běžela jsem a nepřemýšlela. A vyšlo to,“ usmívala se Vondrová pro Českou televizi.

Česká čtvrtka je teď na výši. Zatím jenom jako náhradnice do Budapešti přiletěla teprve osmnáctiletá Lurdes Gloria Manuel, čerstvá juniorská evropská šampionka. Na cestu čtvrtky se vydala i sprinterka Nikola Bendová. Mužský tým má k dobru legendárního Masláka, zkušeného Jana Tesaře a taky překážkáře Víta Müllera. Ten letos zažívá životní sezonu, ačkoliv v Budapešti časem 49,37 nepostoupil z rozběhu. Pro olympiádu v Paříži leží ve všech kategoriích čtrnáct místenek na květnovém štafetovém mistrovství světa na Bahamách.

„Mohlo by to být super. Bude se to muset zpracovat, vykomunikovat. Mistrovství světa štafet je brzo. Jde o to, jestli tomu obětovat přípravu. Pokud tomu budeme schopní něco obětovat a budeme všichni v top formě, tak to dává smysl,“ líčí Vondrová.