Smíšená štafeta je ve finále. Bizár, soupeři padali Vondrové pod nohy

Ve finiši druhého úseku se Tereza Petržilková posunula na druhé místo i díky tomu, že se takticky skvěle udržela u vnitřní dráhy. Najednou jí to ale k ničemu nebylo. Musela zabrzdit, nechat se předběhnout Němkou Alicí Schmidtovou, aby v krkolomné pozici předala kolík Patriku Šormovi

„Já se přiznám, že to byla technicky asi nejtěžší štafeta, kterou jsem zatím absolvovala,“ hodnotila Petržilková pro Českou televizi. „Neměla jsem vůbec prostor. Nechtěla jsem podřazovat, abych ztrácela sílu, za každou cenu jsem se tam cpala. Stálo to nějaké kolize, naštěstí jsme to dokázali. Bylo to bizarní…“

Šorm byl taky v obtížné situaci. Potřeboval kolík co nejdřív převzít a upalovat na trať. Místo toho ale vyděšeně sledoval, jak Petržilková dramatický moment zvládne.

„Když viděl Terku, jak je trošku zmatená, ztracená, já byl ztracený s ní. Byl to zmatek, ale zvládli jsme to,“ hodnotil Šorm pro Českou televizi.

Ještě významnější kolize se přihodily při poslední předávce. Šorm kolík bez výraznějších problémů předal Ladě Vondrové a ta měla trochu štěstí. Přímo pod nohy jí během momentu dopadli Němec Němec Jean Paul Bredau a Polák Kajetan Duszyňski. Vondrová se jim těsně vyhnula a upalovala do finiše.

Tam po rozvážné dvoustovce udržela důležité páté místo, z něhož mohl český tým postoupit do finále časem. V konci ale zabrala a před tuhnoucí Němku Skadi Schierovou se prosadila na třetí místo, které zajišťovalo přímý postup.

„Před dvoustovkou jsem musela zatáhnout. Pak jsem viděla, že Němka hnije, předběhla jsem ji a bylo to dobrý,“ usmívala se v televizi Vondrová.

Češi doběhli do cíle v šestém nejlepším čase rozběhů 3:12,52, kterým zaostali o 18 setin sekundy za národním rekordem z vítězných Evropských her v Chořově. Ve finále se na stadionu Národního atletického centra v Budapešti představí ve 21:49.

„Jdeme znovu. Je to finále mistrovství světa, budeme v plné síle,“ slíbila Vondrová v televizním rozhovoru.