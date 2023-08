Salákova rodina truchlí: Smutek těsně před porodem!

Měli by se těšit, že co nevidět přivítají v rodině nový přírůstek. Místo toho je zachvátila vlna smutku. Rodina hokejového brankáře Alexandera Saláka (36) oplakává úmrtí milovaného pejska! Smutnou zprávu oznámila na sociální síti Michaela Saláková (33), manželka bývalého člena Sparty.

Statečná bojovnice. Přesně tato slova nejlépe vystihují fenku Julinku, rodinného miláčka rodiny Salákových. Bohužel, tento roztomilý jorkšírský teriér včera odešel na věčnost. Bolestivou zprávu oplakala Míša na instastories. „Poslední fotka s mojí malinkatou láskou. Tolikrát si za poslední tři roky vybojovala zpátky svůj život, že mi přišlo neuvěřitelné, že by tentokrát měla tak brzy odejít,“ napsala Saláková k dojemnému snímku, na kterém drží Julinku v náručí.

Nejednalo se ale o jedinou vzpomínku. „Nejlepší pejsek. Měla tak krásný a dlouhý život. Počkala na nás, abychom se mohli rozloučit a do poslední minuty být s ní,“ přidala k emotivní fotce, na které leží bezvládné tělo Julinky obklopené svíčkami, snímky a obrázkem, zatímco ji jedno z Míšiných dětí hladí.

Mimo to se partnerka bývalého gólmana NHL svěřila s mrazivým detailem. Podle svých slov totiž konec života milované feny čekala. „Ale včera mi to přesně tady došlo, že bude brzy konec,“ smutnila u záběru z kostela, kde hořely desítky svíček. Sama Míša je přitom těhotná a co nevidět přivede na svět už šesté dítě.

Julinka tak smutně následovala svého chlupatého parťáka, který před časem slavnou rodinu taky navždy opustil. „Už jsou spolu, miláčci,“ doplnila fotku, na které je zapálena svíčka za mrtvého pejska Kájíčka. Nyní už tak spolu roztomilá dvojice dovádí v psím nebi.