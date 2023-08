Vémola se pustil do výrazné změny: Ještě větší monstrum!

Má za sebou poslední představení na Štvanici, které pro něj skončilo vítězně. Pokud byste ale čekali, že MMA bijec Karlos „Terminátor“ Vémola (38) bude dva týdny po souboji s Argentincem Lucasem Alsinou (37) odpočívat, jste na omylu. Populární zápasník se totiž pustil do razantní obměny svého velkého akvária!

Vémola je kromě svých zápasů v kleci známý i pro svůj extravagantní životní styl. Ve svém Vémolandu, který se nachází kousek za Prahou, má kromě tygrů nebo krokodýlů i velké akvárium, které bude nyní ještě větší!

„Protože se mi už ryby do akvária nevešly, tak monstrózní akvárko bourám a stavím z něj ještě větší monstrum,“ řekl Vémola k výrazné změně v domácnosti na instastories. „Jenom chudáci holky budou muset vydržet měsíc v bazénech, které jsou v garáži. To bude mít Lela radost, až se vrátí domů a zjistí, že nemůže zajet do garáže, protože jsou všude nádrže s rybami. V jedné rejnoci a v druhé sumci,“ dodala bývalá mlátička UFC.

Nečekané překvapení

Během přesunu zvířat do bazénů si navíc všiml překvapivého detailu. Našel totiž rybu, o které si myslel, že je už dávno po smrti! „Ty vole, před rokem mi sem akvárkář naházel cichlidy, které jsem hodil do akvária. Všechny je sežrali, až na jednu, která se tam rok schovávala. Teď jsme ji našli, hodili do bazénu a ona tady s nimi dál žije,“ žasl Vémola nad malým bojovníkem.

„To prostě není možný. Ostatní ryby už jsou na ni asi zvyklé. Mám sto chutí jí vybudovat soukromé akvárko. To je šampion, ty vole. Déle než rok s těmi monstry, to zkrátka není možné. Chytrá jak svině, teď se zase schovává.“ Jde tak vidět, že olomoucký rodák nezahálí ani v osobním životě.