Těhotná Saláková k Sašově cestě do Himalájí: Dojemné vyznání synům!

Zkušený hokejový brankář Alexander Salák (36) měl v posledních týdnech doma tak trochu dusno. Nejdřív se mu povedlo manželku Míšu (32) zvednout ze židle nemístnými vtipy o jejich třináctém výročí a klidu nepřidal ani svým rozhodutím odcestovat do Himalájí na charitativní cestu před blížícím se termínem Míšina porodu. Teď ale budoucí maminka šesti dětí sdílela dojemný příspěvek...

Manželka vítěze švédské hokejové ligy se do něj za poslední dobu několikrát opřela na svém Instagramu. Ani trochu ji nepotěšilo zpackané výročí i rozhodnutí odcestovat do Himalájí těsně před narozením jejich šestého potomka. Celou situaci pak na sociálních sítích komentoval i Salák, který vysvětlil příčiny, jež vedly k rozhořčení jeho partnerky.

Nyní však Michaela Saláková na profilu sdílela příspěvek s fotografiemi svých synů, kteří doprovází jejího manžela při cestě po Himalájích. Dojatá maminka se vyjádřila ke strachu o své syny, ale i k hrdosti, kterou momentálně cítí.

„Veškerý strach mě přešel, jakmile doletěli na místo. A taky v ten den, když jsem po hodně dlouhé době jela autem do Budějic. Totiž, jestli něčemu říkám hazard se životem, tak to je pohybovat se na českých silnicích,“ napsala Saláková.

„Tenhle výlet jim dá do života strašně moc. Jsem na ně pyšná! Budou mít krásné zážitky, pomáhají místním dětem, aby se mohly mít o maličko lépe, tím, že překonávají sami sebe. A to je taky naprosto báječný,“ pokračovala u svého příspěvku.

Komentáři na svou osobu se nevyhnul ani Saša Salák, který tuto cestu i navzdory negativnímu postoji jeho manželky uskutečnil. S odstupem času mu však vyjádřila podporu. „Nebojím se, protože vím, že by je Saša nenechal pouštět se do něčeho, co by bylo nebezpečné, stejně tak sebe. V tomhle má mou plnou důvěru,“ řekla na jeho adresu.

Český reprezentant zatím se svými syny splnil první výzvu, kterou bylo ujet dvě stě padesát kilometrů na motorce. Nyní je čeká rafting na řece Indu a poté výšlap na šestitisícovku. Nejen, že splněním celé akce pomohou dobré věci, ale není pochyb, že po návratu domů budou mít určitě o čem vyprávět.