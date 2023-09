»Španělský polibek« pohledem psycholožky a sexuologa: Šlo o přátelský kontakt?

Vnucený polibek od fotbalového šéfa vyvolal nebývalé pozdvižení! Španělský boss Luis Rubiales (46) byl suspendován za své nevhodné chování vůči fotbalistce Jenni Hermosové (33). Zatímco matka funkcionáře držela na protest třídenní hladovku, lid demonstroval v ulicích. Co na kauzu říkají další odborníci?

Sexuolog Ondřej Trojan:

„Radost zde byla na místě a jižní národy asi jsou zvyklé více projevovat emoce, ale je to poněkud atypické. Především mě ve videu zaujalo, jak ten muž na hráčku naskočí a ona ho přizvedne, což svědčí o tom, že kdyby jí to bylo proti srsti, mohla ho pustit. Nicméně si takovou reakci umím představit třeba mezi hráči jednotlivými, ale není to úplně typické pro vztah takového bafuňáře a hráčky.

K tomu políbení na rty, to rovněž není typické. Nevím, jestli by podobně šéf fotbalové asociace nakládal s Ronaldem nebo s nějakým jiným významným světovým hráčem. Na takovou oficiální příležitost je to dost nevhodné. Ovšem nebral bych to zase tak tragicky, v tomto případě dělají z komára velblouda.“

Psycholožka Radana Štěpánková:

„Z mého pohledu na videu vidím, že muž se nechá unést fotbalistkou s dresem číslo 11, ta tělem nevyjadřuje odpor, poté co se opět muž postaví na zem, fotbalistka dokončí fyzický přátelský kontakt přátelským poplácáním. Ohledně polibku nevidím detaily, přijde mi, že se spíše jedná o polibek na tvář.

Pokud ovšem lidé chodí demonstrovat kvůli polibku, patrně společnost nemá vážnější starosti, což si vzhledem ke znalostem sociálních poměrů ve Španělsku nemyslím. Je možné, že takové aféry se vytvářejí pro odvedení zájmů lidí od skutečných společenských problémů.“