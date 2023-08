Skandál na MS žen: Funkcionář po zisku titulu vtiskl hráčce polibek na rty

Španělsko si odvezlo zlato z Mistrovství světa žen, přesto se fanoušci více soustředí na kuriózní moment po vítězném finále. Španělský fotbalový prezident předvedl velmi spontánní gesto při udílení medailí, které se v takových situacích nenosí. Políbil na rty jednu z hráček, čímž vyvolal obrovskou kontroverzi.

Prezident španělské fotbalové federace Luis Rubiales byl při slavnostní ceremonii na konci řady a gratuloval fotbalistkám své země k zisku historického titulu. Když okolo něj procházela záložnice Jenni Hermosovová, nevybíravě ji popadl zezadu za hlavu a začal ji vášnivě líbat přímo na ústa.

Fanoušci polibek při udílení medailí označili za naprosto nevhodné chování, které hraničí se sexuálním obtěžováním. Hermosová to ale tak „černě“ nevidí! Přiznala sice, že nebyla v tu chvíli bůhvíjak nadšená z takového nečekaného projevu emocí, přesto svého nadřízeného hájí, že šlo pouze o nevinné spontánní gesto.

Hráčka mexického celku CF Pachuca též prozradila, že chování Rubialese směrem k týmu bylo vždy skvělé. Rovněž apeluje na fanoušky, aby se spíše soustředili na velkolepé vítězství Španělska ve finále proti Anglii, nežli na onen rozporuplný okamžik z úplného závěru turnaje. Její snahy od odvedení pozornosti zpět k fotbalu však moc úspěchu neslaví.

Hněv ministryň

Situace zvedla ze židle i španělskou ministryni pro rovnost Irene Monterovou, která to na sociálních sítích označila za formu sexuálního násilí. „Člověk by neměl předpokládat, že políbit někoho bez souhlasu je něco, co se prostě dělá,“ napsala Monterová na sociální síti X, dříve twitter. „Je to forma sexuálního násilí, kterou my ženy trpíme každý den, která byla dosud neviditelná, a kterou ale nesmíme přijmout za normu,“ dodala pětatřicetiletá politička. „Důležitý je souhlas. Jen ano je ano,“ zdůraznila.

Znechucení neskrývala ani ministryně pro sociální práva Ione Belarraová. „Všichni jsme si pomysleli: Když tohle udělá před očima celého světa, co asi potom dělá v soukromí? Sexuální násilí na ženách musí skončit,“ napsala na platformě X.