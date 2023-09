Trenérka krasobruslařky Gorbačovové o útěku svěřenkyně: Překvapivé tvrzení!

Dvoudenní zmizení nadějné ruské krasobruslařky vyvolalo rozruch v Moskvě i po celém světě. Alina Gorbačovová (16) se naštěstí našla, přesto zlé jazyky tvrdí, že za jejím úprkem stály spory se Sofií Fedčenkovou (28). Jak nyní vypadají vzájemné vztahy mezi svěřenkyní a koučkou? Vše je prý finálně uzavřené! Krasobruslařka navzdory předchozím spekulacím pokračuje s předsezónní přípravou pod dohledem této trenérky.

Koncem srpna beze slova opustila kluziště Chkalov Areny a strávila noc na ulici. Proč se tak Aliny Gorbačovové rozhodla? O pravých důvodech mladičké krasobruslařky se ví málo, její nečekaný útěk zůstává předmětem mnoha spekulací. Ty hovoří o tom, že si koučka přivlastnila dívku navzdory faktu, že její rodiče stále žijí. Sofia Fedčenková se o ní stará téměř 10 let, kdy převzala roli jak trenérky, tak i náhradní matky. Její biologičtí rodiče ji tak vídají zřídkakdy.

Kontroverzní koučka nyní poprvé promluvila k této ožehavé kauze, aby se vymezila proti rychle se šířícím fámám a pomluvám. Úprk Aliny se prý nijak netýká krasobruslení. Ta podle všeho pokračuje v intenzivním tréninku, při kterém zdokonaluje své programy před nadcházejícím startem sezony. Do té vstoupí 16. až 17. září v moskevské Megasport Aréně při soutěži juniorů. Teprve šestnáctiletá dívka rovněž před časem potvrdila, že se zúčastní také velkolepé ledové show v Číně po boku těch největších hvězd ruského krasobruslení.

„Příprava probíhá dobře, Alina nyní trénuje v Moskvě. Příběh jejího útěku vůbec nesouvisí s krasobruslením, takže příprava je naprosto bezproblémová. Všechno je již minulost. Zapomněli jsme na to a pokračujeme dál v tvrdé práci,“ uvedla Fedčenková pro ruský web matchtv.ru. Poslední zprávy pak hovoří, že 6. září společně odcestovaly do Soči, aby si zde odpočinuly a strávily víkend opalováním, surfováním a odpočinkem na pláži.

Podle vyjádření koučky všechno zase šlape tak, jak má. Krasobruslařská naděje také aktivně komunikuje na platformě Telegram, kde vypráví svým fanouškům o všem důležitém z jejího soukromí. Ve dnech volna tráví čas například na běžícím pásu, venčením svého milovaného pejska nebo chatováním s přáteli. Je vše ale skutečně v pořádku? Nebo jde o marnou snahu, která je v rozporu se skutečností?

Řada velkých osobností ze světa krasobruslení se podělilo o svůj názor, včetně olympijské vítězky Anny Ščerbakovové, která se v rozhovoru pro Championship rozpovídala o vhodném zázemí a výchově mladých sportovních nadějí. „Moje rodina mě vždy podporovala a vždy pro mě bylo důležité, abych se vracela do poklidného domova. Neměla jsem tam žádné kouče, kteří by mě neustále trénovali. Bylo to místo, kde si mohu v klidu odpočinout a kde vždy ucítím podporu. To mi pomohlo vyrovnat se s mnohými těžkými situacemi,“ přemýšlela nahlas bývalá krasobruslařka.

Psycholožka Jelizaveta Koževnikovová se zase domnívá, že v takových situacích musíte znát všechny podrobnosti pro plnohodnotný názor. Podle ní se však s největší pravděpodobností stalo něco, co nadějnou krasobruslařku velice silně zasáhlo. To posloužilo jako spouštěč, který uvolnil nahromaděné napětí. Dívka tento tlak nevydržela, vyděsila se a raději utekla od svých starostí.