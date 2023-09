Trenérka ruské krasobruslařky Gorbačovové: Udělala z ní sirotka s žijícími rodiči!

Dva dny byla nezvěstná! Policie nakonec našla ztracenou Alinu Gorbačovovou (16) v nákupním centru, kde pojídala zmrzlinu. Za jejím útěkem pak podle všeho stojí náročnost její trenérky. Tvrdé jednání Sofie Fedčenkové (28) se nelíbilo ani mnoha dalším, kteří si stěžují na její přísnost. Co se stalo? A jsou stížnosti svěřenců této ambiciózní koučky oprávněné?

Celá Moskva ji hledala! Ruské úřady otevřely případ coby „vraždu“, lidé šíleli úzkostí a potápěči prohledávali tamní řeku skrz naskrz. Nakonec se ale ukázalo, že vše nebylo až tak horké, jak to bylo zpočátku prezentováno. Policie totiž našla krasobruslařku Alinu Gorbačovovou (16) při pojídání zmrzliny v obchodním centru, kde potají strávila noc v kině.

Doposud není zcela jasné, co přesně dívku přimělo opustit své blízké a přerušit kontakt s okolním světem. Kauza nabyla takového rozsahu, že opatrovnické orgány nyní stojí v pozoru a čekají na indície a fakta k případu! Jedno je totiž neoddiskutovatelné – ústřední postavou tohoto příběhu je také trenérka Sofia Fedčenková (28), která kdysi vedla slovní válku s legendárním Jevgenijem Pljuščenkem kvůli výsledkům na juniorském šampionátu.

Co ale způsobilo napjaté vztahy mezi mentorkou a studentkou? Vše začalo poměrně nevinně! Až doteď považovala Gorbačovová svou trenérku za druhou matkou, přičemž se svými biologickými rodiči má hodně zvláštní vztah. Přestože se její vlastní matka přestěhovala do Moskvy, Alina pobývala u Fedčenkové. Zde měla dokonce svůj vlastní pokoj, výstavku s medailemi a diplomy, kupu plyšových hraček či pejska jménem Becky.

Zlé jazyky poté tvrdí, že původcem sporů je právě ona koučka, která „udělala z Aliny sirotka, i když její rodiče stále žijí“, jak se koneckonců domnívají fanoušci. Fedčenková si skutečně svou studentkou přivlastnila, zacházela s ní jako s vlastní dcerou, vozila ji na soutěže, krmila a šatila ji či jí dávala všemožné dárky. Jenže zrovna tak nad ní vládla dosti tvrdou rukou!

O této velice náročné trenérce pak dlouhodobě kolují zvěsti o přístupu ke studentům, který je prý plný závisti a osobní nevraživosti. Obviňování bez jakýchkoliv faktů a důkazů bylo podle všeho naprosto běžnou součástí každodenní rutiny. Koučka měla dívku dokonce psychicky týrat, po posledním konfliktu ale přišel útěk do zaječích.

Podle posledních spekulací s ní měla mít Gorbačovová ostrý konflikt kvůli údajné nadváze. Při hádce měla Fedčenková dokonce zvýšit hlas a pronést pár vulgarismů na adresu nadějné krasobruslařky. Výsledkem vzájemného neporozumění poté mohou být hned dvě zmařené kariéry – šestnáctileté vycházející hvězdy a osmadvacetileté ambiciózní trenérky.

Ruská krasobruslařka dokonce natočila pro své fanoušky objasňující videovzkaz, který sdílela na svém telegramovém kanálu. „Můj druhý trénink je u konce. Nemůžu jít domů, protože mé »trenérské gestapo« mě tu drží silou, tudíž si po tréninku musím dát svaly do pořádku,“ řekla na kameru Alina Gorbačovová.

Zatímco se ruskými médií šíří různorodé klepy, slavný trenér se snažil přijít na to, co se mezi nimi vlastně stalo a proč. „Kdybych křičel na svou studentku tak, že zmizí, pak bych se šíleně bál a příště bych to neudělal. Pravda, ta dívka nás velmi vyděsila. Domnívám se však, že by trenérka s ní měla sednout, promluvit si a přijít na společného jmenovatele,“ přemýšlel nahlas Alexander Žulin o možném řešení netradičního vztahu Gorbáčovové a Fedčenkové.