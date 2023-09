Přetěžoval se a doplatil na to! Nadějný český biatlonista Ondřej Mánek (22) před pár měsíci ukončil svou juniorskou kariéru a pomalu si začíná zvykat mezi muži. Tento víkend se zúčastnil závodu mistrovství České republiky na kolečkových lyžích v areálu Šedivého lomu. Akce mu však nevyšla podle představ.

Šumavský rodák začal běhat na lyžích už ve třech letech. Ve třinácti ho pak dědeček přivedl k biatlonu, u kterého už zůstal. Na tréninky dojíždí do Jablonce nad Nisou a mezi jeho největší úspěchy patří tři stříbrné medaile z juniorského mistrovství světa. Hlavně v ženských kruzích tohoto sportu si také našel spoustu kamarádek, mezi které patří například Eva Puskarčíková.

Ondřej Mánek je ale také známý tím, že aktivně spojuje svou biatlonovou kariéru s tou influencerskou. Ve dvanácti letech začal natáčet videa na Youtube a následně přesedlal na Instagram. Kromě toho, že své sociální sítě bere jako zábavu, jsou pro něj také značným zdrojem příjmů. V jednom z rozhovorů pro Blesk řekl, že by se jen z peněz za biatlon neuživil a že díky jeho působení na internetu může dál pokračovat ve své sportovní kariéře.

O mladém závodníkovi se ví, že do tréninku dává všechno a často jde i přes své limity. Tento víkend se v rámci přípravy na listopadový začátek sezóny zúčastnil biatlonového mistrovství České republiky na kolečkových lyžích, kde však jeho tělo vypovědělo službu.

„Můžu si za to sám. Vstát v 5 ráno doma, na Šumavě, hned se přesunout na těžkej trénink, mnohdy se předtím ani nenasnídat, potom se na stojáka převlíct u auta a okamžitě letět do Prahy, kde budu do noci na nohou a domu se vrátím zase pozdě,“ napsal ve svém příspěvku značně zklamaný Mánek, na kterém se podepsalo uvedení nové kolekce oblečení a náročné přejezdy mezi Šumavou a Prahou.

„Dneska mě to na mistrovství ČR doběhlo a po 3/6 závodních kol jsem se nebyl schopnej hnout, vypnulo mi tělo. Nepíšu to, protože chci od někoho litovat, absolutně ne,“ dodal.

Biatlonista a influencer měl před lety problémy s váhou a také anorexií. Na konci příspěvku tak raději varoval své mladší fanoušky, aby se v žádném případě neinspirovali jeho životním stylem.

„Dávám to sem z důvodu, že jsem vzorem pro nejednoho mladého sportovce a nepřál bych si, aby někdo moje chyby opakoval, nedejbože se tímhle stylem života inspiroval,“ apeloval na své příznivce.