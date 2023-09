Vémolova ex "Lulu" ve vítězné euforii vzkazuje jeho Lele: Dám ti na (umělou) p*del!

Plesk! Pětadvacet na holou si v rámci galavečera bojových sportů dávaly i sexy dámy. Fackovací klání ovládla Zdeňka Černá alias Lulu (42), která provokuje MMA bijce Karlose Vémolu (38).

Lulu s pornoherečkou Claudií se postaraly o zpestření turnaje, při němž netekla krev, ale do ruda se zbarvila pozadí obou soupeřek. Někdejší hvězda filmů pro dospělé Robert Rosenberg (48) se chopil role rozhodčího a zvedl ruku blondýnce se silikonovými ňadry o velikosti 10. „Facky jsem samozřejmě pilovala. Nešla jsem do toho jen tak,“ čepýřila se krasotinka.

Muž snů

Lulu proslavil před dvěma lety románek s Vémolou, který je však momentálně zadán se sexbombou Lelou (34). Černá, nejspíš pod vlivem vítězné euforie a bouřlivé oslavy 42. narozenin naznačila, že s hlavní tváří organizace Oktagon MMA opět flirtuje. Navíc už si mne dlaně na další sokyni. „Lela Ceterová by do toho mohla jít. Má umělou i p*del tak by jí to vůbec nebolelo," vyzvala konkurentku na souboj.

A když "Terminátorova" choť hozenou rukavici nepřijme? Lulu by ráda nabančila Agátě Hanychové (38), která je čerstvě po rozchodu s Jaromírem Soukupem (54), oblíbencem Lulu: „Za to, že získala muže mých snů.“ Agáta vypadá, že má taky ránu, to by facky jen lítaly.