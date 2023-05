Hvězdný krasobruslař Kostomarov: Tajnosti ohledně odchodů z nemocnice!

Léčba je na dobré cestě, ale ještě zdaleka nemá vyhráno. Rekonvalescence slavného krasobruslaře Romana Kostomarova (46) vypadá jako běh na dlouhou trať. Nyní vyšlo najevo, že ruský sportovec už dokonce pravidelně opouští nemocnici. Tyto odchody ale provází tajnosti!

Kostomarov bojuje se zdravotními komplikacemi už více než čtyři měsíce. Vypadá to ale, že je z toho nejhoršího venku. Momentálně už pracuje na zotavení. Podle ruského serveru prozvezd.info už dokonce pravidelně opouští nemocnici. Kam chodí? Má navštěvovat rehabilitační centrum. Situace je nicméně obestřena tajemstvím.

„Každý den vozí Kostomarova na invalidním vozíku do rehabilitačního centra. Konkrétně se tam věnuje fyzioterapeutickým cvičením,“ sdělil webu nejmenovaný zdroj, který je se situací zlatého olympionika dobře obeznámen. Ani on ale neví vše o situaci krasobruslaře, kterému museli kvůli infekci amputovat části končetin.

„Jaké centrum Roman navštěvuje, to příbuzní tají,“ přiznal, že ani jemu blízký přítel neříká všechno. Co ale také prozradil je fakt, že ani hvězdný sportovec, ani jeho žena už nemají manýry. „Kostomarov i jeho manželka udělali velký pokrok hlavně po psychické stránce. Už nemají konflikty se zdravotnickým personálem, naopak mají pro jejich práci pochopení. Také už se nestaví do pozice, že jim všichni něco dluží,“ prozradil zdroj.

Za zlepšením psychického stavu ale nejsou psychologové. Podle zdroje má totiž Kostomarov na psychology averzi. Když ho navštívili, tak jim řekl, ať jdou okamžitě pryč. Koho ale pryč neposlal, je jeho manželka a bratr, kteří jsou s ním po celou dobu pobytu v nemocnici. Moskevský rodák byl v polovině ledna převezen do nemocnice Kommunarka poté, co utrpěl zápal plic po ledním představení Čaroděj ze země Oz, které se odehrálo pod širým nebem v šíleném mrazu -30 stupňů.