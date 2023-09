Detaily sebevraždy fenomenálního žokeje Filipa Minaříka (†48): Zapálil se v autě!

Sletěl do příkopu hlubokého tak, že si v něm velikán českého turfu Filip Minařík (†48) připadal jako nicotný trpaslík. Nebylo cesty ven, a tak zvolil ten nejradikálnější způsob konce. Podle informací Blesku sedl do auta a zapálil se!

Vyhrál bezmála 2 tisíce dostihů. Patřil mezi nejlepší žokeje světa, v Česj ku byl fenoménem. I když nadevše miloval rodiče, manželku Katju i sedmiletou dcerku Finju, jeho životem byli koně.

Propast se otevřela

Léto před třemi lety bylo v rozpuku, on ve vrcholné formě. „Když se to v červenci všechno ukončilo,“ vzpomínal v pořadu České, televize 13. komnata. „Otevřela se propast, do které jsem spadnul. V té se hledám dodneška,“ popisoval v dílu, který natočil pár týdnů před smrtí.

Po nekontrolovatelném pádu tehdy zůstal týdny v umělém spánku. Byl v kritickém stavu. Ve špitále se u něho střídaly Katja s maminkou Jitkou. „Snažila jsem se to brát tak, že do Německa jedu pomoct, ale něco vzadu mi říkalo: Jdeš se s ním rozloučit,“ vyprávěla.

Probral se. A pak zesláblý bojoval. Pro dceru, pro nejbližší, pro sebe. Opět se naučil chodit. „Postavit se znovu na nohy, to byl tak neuvěřitelný pocit. Podobný jako vyhrát dostih,“ leskly se mu oči.

Jenže pak si začal čím dál víc uvědomovat, že cesta zpátky do sedla je v nenávratnu. Že je konec. Že už nikdy nezažije ten omamný pocit závodníka. Deprese. Prášky. Než život bez milovaného jobu, to radši nic! Ani v manželství to prý už nebyla žádná harmonie. Minulé pondělí tedy sedl do auta, benzinem polil interiér a škrtl.

Blesku to potvrdily dva na sobě nezávislé zdroje. „Veřejný pohřeb se nechystá,“ řekl přímo z Německa jeden z nich. Šampion odejde v tichosti. Bez fanfár. Bez potlesku, který tak zbožňoval.