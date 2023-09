Sebevražda Filipa Minaříka (†48) překvapila celý dostihový svět a kromě rodiny tato informace zasáhla i řadu jeho blízkých. „Nevím, co ho to napadlo, ani co si o tom mám myslet,“ kroutí hlavou Josef Váňa (70), kterého tragická zpráva o smrti kamaráda, se kterým se znal dlouhé roky, zastihla v Paříži.