Bojoval s démony a bohužel prohrál. Po dostihovém světě se roznesla velmi smutná zpráva. Historicky nejúspěšnější český žokej Filip Minařík (†48) se podle prvotních informací rozhodl vzít si život. Čtyřnásobný mistr Německa se již od roku 2020 potýkal s psychickými problémy poté, co si přivodil vážná zranění. Vyčerpávající rehabilitace a neschopnost vrátit se k milovanému sportu ho dovedly až k tragickému konci.

O své profesi vždy mluvil s velkým nadšením. I tak měl žokej Filip Minařík v průběhu své kariéry těžká období. „Krize byla určitě v roce 2013, kdy jsem absolvoval tříměsíční terapii a přestal jsem pít alkohol. To hodně změnilo můj život a celkově náhled na život i sport. Ale s dostihy jsem nikdy skončit nechtěl," řekl v jednom z rozhovorů Minařík.

Nejhorší část jeho kariéry však přišla 3. července roku 2020. Tehdy pětačtyřicetiletý žokej původem z Prahy stanul na startu dostihu v německém Mannheimu. V průběhu závodu však došlo k pádu českého závodníka, při kterém si těžce poranil hlavu a zůstal několik týdnů ležet v kómatu. Smířit se se svým osudem pak pro něj bylo velmi složité.

„Když jsem se probral, všichni byli strašně nadšení a já byl jediný, kdo byl zklamaný. Srovnával jsem se s Filipem Minaříkem před úrazem. Sportovec, několikanásobný šampion, který byl schopný všeho. Nejsem už ten člověk, co předtím,“ popisoval žokej první myšlenky po probuzení.

V tu dobu se také spekulovalo o tom, jestli se bude schopen vrátit do sedla. To však rychle vyvrátil, když na konci roku 2020 oznámil ukončení kariéry.

„Po takovém pádu to už nelze. O dvacet let mladší jezdec by to možná zvládl, ale v mém věku už ne. I ve chvíli, kdy by to člověk dokázal fyzicky, by byla jen otázka času, kdy se objeví strach. Ničeho ale nelituji a nic bych nevrátil zpátky, ani ten osudný pád," řekl v rozhovoru pro iDnes.

Následně musel Minařík začít s dlouhodobou rehabilitací v Kolíně nad Rýnem. Znovu se učil chodit a kromě velkého úsilí stála léčba také spoustu peněz. S tím mu pomohli přátelé, kteří pro něj a jeho rodinu uspořádali sbírku, při které se nakonec vybralo více než 100 tisíc euro. Pokroky však nebyly tak rychlé, jak si je legendární žokej představoval a začaly se u něj projevovat deprese.

„Pokroky mi jdou strašně pomalu a v současnosti nevnímám bohužel žádné. Denně chodím čtyři až pět hodin na rehabilitace doma na klinice v Kolíně nad Rýnem, kam dojíždím taxíkem. Jako pacient jsem tam vedený už šest let, kdy jsem laboroval s ramenem,“ řekl v rozhovoru pro Sport.cz v roce 2021.

Rodák z Radotína také prohlásil, že mu manželka s dcerou byly v průběhu léčby obrovskou oporou a že se ani po konci kariéry zpět do své rodné země nechystá. „Mám rodinu v Německu a žiju tady víc než polovinu života… Měnit nebudu. Manželka a dcera jsou pro mě úplně vším, bez nich bych se neuzdravil," řekl legendární žokej.

S rehabilitací tak pokračoval dál, i když se mu plně vyléčit nikdy nepodařilo. Ještě na jaře přiznal, že ho stále trpí. „Pořád je strašně míst, kde mě to bolí,“ líčil Minařík ještě v březnu.

Pro dříve velmi aktivního člověka byl však tento styl života nad jeho psychické síly a nakonec se rozhodl svůj život ukončit. „Tak tvrdě jsme bojovali, ale nakonec boj se stále silnější depresí prohráli. Potřebujeme čas, abychom si uvědomili a zpracovali to, co se stalo,“ potvrdila sebevraždu manželka zesnulého žokeje Katja.

Filip Minařík

Rodák z Radotína žil přes 20 let v Německu.

Celkově vyhrál 1769 dostihů a z toho 54 na grupové scéně, což je dostihová obdoba Ligy mistrů.

Tři zimní sezony odjezdil v Japonsku a koně s Minaříkem v sedle vydělali svým majitelům na dotacích 440 milionů korun.

Bojoval se závislostí na alkoholu, čtvrt roku strávil v léčebně.

Po těžkém zranění ukončil profesionální kariéru ve 45 letech.