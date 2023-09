Ronaldův »zářez« v saúdskoarabské lize: Sestřelil kameramana!

I mistr tesař se někdy utne. Cristiano Ronaldo (38) zakroutil přímý kop v zápase an-Nasru proti Ar-Raedu (3:1) v saúdskoarabské lize tak »šikovně«, že trefil kameramana přímo do hlavy.

Náraz to byl tak silný, že muž měl co dělat, aby se udržel na nohou. Krátce poté se už portugalská hvězda trefila do sítě a připsala si sedmý gól v šestém utkání soutěže. Zato zmíněný kameraman moc důvodů k radosti neměl.

Na sociálních sítích se totiž objevila jeho fotografie po zápase, kde ukázal znepokojující následek prudké střely. Míč totiž zanechal na čele nebohého kameramana obrovskou bouli! To jen dokazuje, jak nebezpečná Ronaldova střela je.