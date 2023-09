Slovenský brankář promluvil o zákroku Cristiana Ronalda: Zavřel jsem oči a modlil se!

Martin Dúbravka (34), který momentálně hájí barvy anglického Newcastelu se stal v mezinárodním utkání obětí tvrdého faulu. Legendární útočník Cristiano Ronaldo (38) se ve skluzu vrhnul po míči, místo kterého však zasáhl slovenského gólmana. Ten nyní o celé situaci promluvil.

V rámci kvalifikace na mistrovství Evropy se minulý týden střetlo Slovensko s výběrem Portugalska. Zápas, který se hrál v Bratislavě na národním stadiónu, moc výrazných fotbalových okamžiků nepřinesl a fanoušci viděli pouze jediný gól.

Více, než o samotném utkání se tak mluvilo o situaci ze šedesáté minuty, kdy se pětinásobný držitel zlatého míče Cristiano Ronaldo vrhnul proti slovenskému brankáři kolíky napřed a nebezpečně ho trefil.

Po tomto zákroku šel rozhodčí kouknout na VAR a po chvíli přemýšlení dostal portugalský matadator pouze žlutou kartu. V dalším zápase se však hráč Al-Nassr stejně neobjeví, protože má po třech žlutých kartách stopku.

Po utkání se novináři zeptali Dúbravky, kam ho rodák z Madeiry zasáhl. „Zasáhl mě do ramene, krku a hrudníku. Jen jsem zavřel oči a modlil se, aby mě netrefil do obličeje.“ Řekl zkušený brankář. Dále však zdůrazňuje, že Ronalda z ničeho neviní, protože tyto zákroky jsou součástí hry.

"Jsou to situace, kdy brankář zavře oči a snaží se střelu pouze zablokovat, a on jako útočník musí jít po takovém míči. Já se mu nedivím. Je to sport, je to fotbal. Takové situace k němu patří. Samozřejmě si uvědomil, že mě trefil. Zeptal se mě, jestli jsem v pořádku. Beru to sportovně,“ doplnil rodák z Žiliny.

Dúbravka byl nakonec i přes tento incident schopen zápas dohrát a bude připraven i proti Lichtenštejnsku. V minulé sezoně byla slovenská hvězda také Ronaldovým spoluhráčem v Manchesteru United, ale za Rudé ďábly odchytal pouze dva zápasy, než se vrátil zpět do Newcastelu.