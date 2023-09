Coufal odhalil, co mu řekl Guardiola: Klobouk dolů, Vláďo!

Po závěrečném hvizdu vypadali jako dva největší kámoši. Slavný kouč Pep Guardiola (52) srdečně objímal Vladimíra Coufala (31) a něco mu nadšeně vyprávěl. Český bek teď prozradil, o co šlo.

Když minulý týden hostili »Kladiváři« Manchester City, padli 1:3. Coufal krásně asistoval na jediný gól domácích, pak se přimotal k vyrovnávacímu gólu a po zápase si ho našel Guardiola. „Přišel za mnou, objal mě, to bylo neuvěřitelné, velký emocionální zážitek,“ vyprávěl bek pro Canal+ Sport.

Co si ti dva špitali do ouška? „Řekl mi klobouk dolů, že jsem se mu v zápase fakt líbil. Taky mi vyprávěl, že mu stylem trošku připomínám Kyle Walkera. To bylo moc příjemné, on je můj velký vzor,“ prozradil Coufal.

Drahocenné záběry na objímačku s dost možná nejlepším trenérem všech dob si pořádně schová. „Uložím si je do paměti i nějakého alba. Budou tam, dokud neumřu,“ smál se.