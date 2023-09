Česká talentovaná tenistka šokovala: Zveřejnila odpornosti od »příznivce«!

Život profesionálního sportovce na nejvyšší úrovni se někdy může zdát jako pohádka. Člověk dělá, co ho baví, a dokonce si kolikrát přijde na pořádný balík peněz. Jenže má to i svou temnou stránku. Spousta sportovců se setkává, zejména na sociální síti, s projevy nenávisti od rádoby fanoušků. Jako třeba česká tenisová naděje Linda Nosková (18), která vypustila do světa snímek z konverzace, ze které zůstává rozum stát!

Český tenis je známý tím, že pravidelně produkuje skvělé hráčky. V současnosti je největší nadějí pro budoucnost Linda Nosková, která se v útlém věku vyšvihla mezi nejlepších 50 tenistek světa. Aktuálně jí patří 44. příčka v žebříčku. Žádná tenistka do 19 let není výš. Navíc už se dvakrát probojovala až do finále turnaje WTA. Podle webu této organizace, pod kterou spadá ženský tenis, si letos na finančních odměnách vydělala více než 14 milionů korun! Není ale všechno zlato, co se třpytí…

Sympatická sportovkyně totiž nedávno zveřejnila velice odpornou zprávu od jednoho z »příznivců«, kterému s největší pravděpodobností kvůli Lindě nevyšel sázkařský tiket. „Zabij se ty tupá zk*rvená d*vko. Ukonči svůj zk*rvený život,“ zní úvod otřesné zprávy. To ale bohužel nebylo vše. Naštvaný jedinec navíc přál Noskové, ať onemocní zákeřnou nemocí! „Chytni rakovinu a zemři. Chytni rakovinu a zemři ty obézní zk*rvená d*vko.“ Tato fráze se ve zprávě opakuje nejméně čtrnáctkrát. Důvodem této nenávisti byla prohra Noskové ve druhém kole turnaje WTA v Tokiu, kde podlehla Anastasiji Pavljučenkovové (32) v poměru 1:2 na sety.

Slova plná nechutností sdílel na sociální síti X (dříve twitteru) i účet The Tennis Letter, který má více než 62 tisíc sledujících. „Linda Nosková zveřejnila znepokojující zprávu, kterou obdržela po konci na turnaji v Tokiu. Je to k zblití. Je smutné, že je tohle stále běžnější. Sportovci se musí s tímto obtěžováním setkávat téměř denně. Připomínám, že Lindě je teprve 18 let a musí číst tohle. Je to nechutné,“ napsal správce tohoto účtu k odporným zprávám.

Sama Nosková si s tím ale podle reakce evidentně hlavu neláme. Dotyčný jedinec navíc skončil v sekci zablokovaných. Nezbývá než doufat, že se podobně hnusné zprávy budou objevovat co nejméně, ideálně vůbec.