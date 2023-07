Dojemný moment při postupu Vondroušové: Kdo je kráska, která plakala v lóži?

Dosáhla jednoho z největších úspěchů své kariéry. Česká tenistka Markéta Vondroušová (24) postoupila poprvé do semifinále Wimbledonu! Radostný okamžik s ní přímo na místě sdílela i její parťačka ze čtyřhry Miriam Kolodziejová (26), která kvůli ní přinesla velkou oběť.

Jen jedno vítězství ji dělí od účasti ve druhém finále grandslamu. Tenistka Markéta Vondroušová má za sebou dramatickou bitvu, kdy ve čtvrtfinále dokázala vyřadit dceru miliardáře Jessicu Pegulaovou (29). Její manžel Štěpán Šimek bohužel na tribuně kvůli pracovnímu vytížení a hlídání kočky chyběl, ale přesto se našla osoba z úzkého kruhu Vondroušové, která české zástupkyni držela palce přímo na místě.

Řeč je o její deblové parťačce Miriam Kolodziejové (26), se kterou Vondroušová letos na Wimbledonu postoupila do osmifinále. Dost možná by pokračovaly ještě dál, jenže Kolodziejová udělala velice velkorysé gesto, když sama navrhla, aby ze čtyřhry odstoupily.

„S Miri jsme o tom trochu mluvily už před zápasem. Od prvního kola mám menší problémy s kotníkem. Řekly jsme si, že uvidíme, jak čtvrtfinále dopadne. Pak Miri přišla a řekla: Nehraj, je to moc. A je to fakt, poslední dva zápasy jsem hrála tříseťáky. Naštěstí jsme s Miri fakt dobré kamarádky, řekneme si to takhle a ona není naštvaná. Chápe to. Je hezké, že to není jen tenisový vztah, který je jen o deblu, ale jedna druhou táhneme a podporujeme se ve všem, co děláme.“ vyjádřila se Vondroušová pro iSport. Nelehké rozhodnutí nyní přináší ovoce.

Sokolovská rodačka je nyní mezí čtyřmi nejlepšími tenistkami Wimbledonu a Kolodziejová je na to patřičně hrdá. To mohli koneckonců diváci u televizních obrazovek vidět sami. Kameraman si totiž během pozápasového rozhovoru s českou vítězkou vybral i dojatou Kolodziejovou, která si oběma rukama utírala slzy štěstí.

Velké okamžiky ale společně prožívají i mimo tenisový kurt. Jako třeba před necelým rokem, když si Vondroušová vybrala Kolodziejovou coby svou svědkyni na svatbu. ,,Děkuji, že jsem mohla být součástí tvého dne a být vedle tebe jako svědkyně. Byl to nezapomenutelný zážitek," napsala Kolodziejová minulé léto ke společné fotce na instagramu. Nyní společně prožívají další nezapomenutelné okamžiky, tentokrát na věhlasném Wimbledonu.