Federer řeší nečekaný problém: Stížnosti na stavbu za půl miliardy!

Jen hrstka lidí na této planetě dosáhla takových úspěchů jako Roger Federer (42). Legendární tenista si během své hvězdné kariéry vydělal obrovské jmění. Odměnit se hodlá přepychovou vilou u jezera, jejíž stavba je v plném proudu. Nyní se ale vyskytly stížnosti! Komu a co přesně na nové Federerově nemovitosti vadí?

Více než tři roky. Tak dlouho už trvá stavba luxusního sídla extenisty Rogera Federera u Curyšského jezera v malebném městečku Rapperswil-Jona, za kterou vysolil zhruba 468 milionů korun. Výstavba domu ale trvá déle než bylo v plánu. „Pozemek bylo nutné dostatečně odvodnit. Kromě toho musí mít každý dům ve Švýcarsku k dispozici protiatomový kryt. Proto výstavba trvá o mnoho déle, než se původně očekávalo,“ řekl webu Šport24 před časem nejmenovaný zdroj. Nyní se ale objevila nečekaná komplikace, kterou má na svědomí tamní důchodce Victor von Wartburg (80). Co přesně mu vadí?

Jako Robin Hood

Konkrétně mu je trnem v oku dvacetimetrové molo, které má být součástí stavby. Městský úředník Stefan Eberhard totiž potvrdil švýcarskému listu Linth-Zeitung, že město Rapperswil-Jona obdrželo v poslední době několik stížností. Jednu z nich podalo sdružení Rives Publiques, které ve Švýcarsku propaguje veřejně přístupné stezky podél řeky. Prezidentem hnutí je právě von Wartburg, který si za posledních dvacet let vysloužil přezdívku „jezerní Robin Hood“ a je nechvalně známý mezi tamními stavebními úřady.

Proč vlastně Wartburgovi vadí Federerova plánovaná loděnice? Kvůli plánovanému projektu, jehož cílem je vytvořit stezku podél jezera. Slavný sportovec by se prý měl zdržet výstavby na březích a ve vodě, dokud nebude realizována stezka podél jezera, která je v souladu s federálním zákonem o územním plánování. Má to ale háček. Plánovaná stezka podél jezera se řeší už 21 let. Od té doby se téměř nic nezměnilo. Za její realizaci by byla zodpovědná obec, které se do výstavby stezky nechce. Aktivní důchodce navíc může narazit na velký problém.

Podle Linth-Zeitung není Rives Publiques jednou z 29 organizací, které jsou oprávněny podat námitku podle asociačního práva. Nedávno to nehrálo roli, protože von Wartburg při předchozích stížnostech jednal přes organizaci Aqua Viva, která tohle právo měla. Nyní ale tato organizace nemá zájem se angažovat. Důchodci tak nezbývá nic jiného, než doufat, že obdrží oprávnění k podání námitky, kterou požaduje ve svém dopise. V opačném případě nebude Federerovi ve výstavbě mola nic stát v cestě.