Trenérský mág Mourinho sehnal telefon na tenisového barda Štěpánka: Bude pokec i hec

Telemost Řím - Praha funguje! V mobilech velikánů svých sportů, portugalského fotbalového mága Josého Mourinha (60) a českého tenisového barda Radka Štěpánka (44).

„Rád bych tuhle příležitost využil, abych obnovil kontakt se svým dávným přítelem Radkem Štěpánkem. Chtěl bych na něj znovu sehnat telefon a ozvat se mu,“ žadonil trenér AS Řím na tiskovce před mačem Evropské ligy se Slavií. Byl vyslyšen a sotva José číslo dostal, už Radkovi zvonil Bellův přenosný přistroj v kapse.

Probrali život

„Hned mi volal. Byl jsem potěšený, protože já jsem Josého naháněl. Snažil jsem se mu volat, ale anglické číslo má asi už zrušené. Tak jsem rád, že to vyřešil takhle osobitým způsobem,“ pověděl Blesku Radek Štěpánek. „Domluvili jsme se, že se uvidíme v Praze při odvetě. Probrali jsme život, co děti, manželka a jestli Sebastian (Štěpánkův svěřenec Korda) poslouchá. Takže se moc těším, až se potkáme za čtrnáct dnů. Pokecáme, budeme se hecovat,“ usmíval se »Štěpec«. S Mourinhem se potkávali v Chelsea, kde José koučoval Radkova velkého kamaráda, legendárního brankáře Petra Čecha (41).

Fajn vztah

Několikrát si sešli z očí, ale už jsou zase na jedné a tuze přátelské vlně. S nezapomenutelnou poklonou z roku 2012. Tenkrát Štěpánek rozhodl o českém triumfu v Davis Cupu v boji se španělem Almagrem a »Mou« dával jeho nasazení a ochotu padnout za tým za vzor plejerům Realu Madrid. „Je to už nějaký pátek, ale dal mi tehdy kredit za to, jaký jsem člověk, i za to, jaký jsem byl na kurtu. Od někoho, komu se právem přezdívá »The Special One«, to obrovsky potěší. Jsem rád, že máme spolu takový vztah,“ dodal někdejší osmý tenista světa.