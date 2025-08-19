Velká bitva (nejen) o fotbal v Brně. Kdo postaví dřív stadion? Rozjíždí se hra v zákulisí
KOMENTÁŘ MICHALA KOŠTUŘÍKA | Očekávaný vstup boháče Vojtěcha Kačeny do majetkových struktur Zbrojovky je jen potvrzením toho, že Brno se po letech vrací na fotbalovou mapu se vší parádou. Hvězdné války se sousedním Artisem, kde vládne jiný miliardář Igor Fait, můžou pokračovat. A budou ku prospěchu všem.
Zpráva, že se šestačtyřicetiletý Kačena stal většinovým vlastníkem slavného klubu, není nic šokujícího. Tento „deal“ se chystal několik měsíců. Podle našich zdrojů zámožný podnikatel financoval chod Zbrojovky už delší dobu. Společnost One Cap v čele s právníkem Jaroslavem Havlem, která si značku pořídila před rokem od Regionální hospodářské komory, neměla na rychlé kroky vpřed dostatek ekonomické síly.
Spojení s Kačenou je pro ni vysvobozením a jackpotem zároveň. Možnosti spolumajitele prosperující energetické firmy Second Foundation jsou takřka neomezené. Odpovídají tomu i letní investice do kádru, platů hráčů a členů realizačního týmu. Například hlavní kouč Martin Svědík se po podpisu víceleté smlouvy zařadil mezi top 5 nejlépe honorovaných trenérů v Česku. Možná dokonce uzavírá první trojku. A to je Zbrojovka pořád ve druhé lize a naposledy prohrála doma s Prostějovem…
Každopádně je klub na cestě vzhůru, cílevědomě plánované. Kdyby za rok v létě nepostoupil mezi elitu přímo z prvního místa, bylo by to překvapení. Rostoucí konkurenci v podobě Artisu, který se po šíleném startu nejspíš probírá k životu, navzdory.
Kačenův razantní vstup do Zbrojovky má kromě sportovního dopadu i další zásadní efekt. Ambiciózní byznysmen se vyjádřil, že po vybudování špičkové akademie chce postavit pro klub nový stadion z vlastních zdrojů. Což je skvělá zpráva pro celý český fotbal, ovšem horší pro největšího konkurenta.
Jeho boss Igor Fait sice taky touží po moderním fotbalovém chrámu, kde by hrál Artis, ovšem nehodlá ho financovat ze svého. Má představu, že reprezentativní náhradu za chátrající Srbskou postaví město s pomocí dotací a domov v ní najdou obě organizace. Do této idey mu ale hází Kačena vidle. Evidentně míní jít svou cestou, nekooperovat s bývalou Líšní a vytvořit zázemí jen pro svůj klub. Pokud najde vhodný pozemek a nebude muset spoléhat na ekonomickou pomoc úřadů a institucí, může být ve velké (i časové) výhodě.
Kromě sportovních bitev se souběžně rozjíždí další velká hra v zákulisí. Bude hodně záležet na postoji radnice a kraje, který směr podpoří. Bude byrokraticky brzdit Kačenův záměr a půjde na ruku Faitovi? Anebo opačně? Druhé největší město Česka je dlouhá léta bez pořádného stadionu, akutně ho k dalšímu rozmachu potřebuje.
Ale hned dva?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|6
|4
|1
|1
|17:7
|13
|2
Ústí
|6
|4
|0
|2
|13:8
|12
|3
Opava
|6
|3
|3
|0
|9:4
|12
|4
Táborsko
|6
|4
|0
|2
|11:7
|12
|5
Baník B
|5
|3
|2
|0
|13:6
|11
|6
Žižkov
|6
|3
|1
|2
|9:7
|10
|7
Slavia B
|6
|3
|0
|3
|12:8
|9
|8
Sparta B
|6
|3
|0
|3
|4:8
|9
|9
Jihlava
|6
|2
|2
|2
|7:6
|8
|10
Prostějov
|6
|2
|1
|3
|7:7
|7
|11
Artis
|5
|2
|1
|2
|6:11
|7
|12
Příbram
|6
|2
|0
|4
|7:14
|6
|13
Chrudim
|5
|1
|2
|2
|9:11
|5
|14
Č. Budějovice
|6
|1
|2
|3
|4:13
|5
|15
Vlašim
|6
|1
|1
|4
|8:10
|4
|16
Kroměříž
|5
|0
|0
|5
|4:13
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup