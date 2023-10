Slavia? Obávaný soupeř, říká italský novinář. Mourinho je v Římě modlou

Slávistům se v minulém kole Evropské ligy povedlo smazat bolestivé vzpomínky na Šeriff Tiraspol, o to samé se tentokrát bude snažit právě proti Pražanům i AS Řím. V roce 1996 totiž při posledním vzájemném střetnutí posunul gól Jiřího Vávry na 1:3 „sešívané“ do semifinále Poháru UEFA právě na úkor Římanů. „Jeden z nejbolestivějších večerů v historii klubu,“ říká římský novinář Matteo Pinci , který v rozhovoru pro deník Sport promluvil také o kultu Josého Mourinha.

Jaká je v současnosti nálada v táboře AS Řím? Tým zažil nejhorší ligový start ve své historii.

„To je pravda, ale nyní zaznamenal čtyři výhry v řadě. Situace se hodně změnila poté, co začal hrát Romelu Lukaku. Nejen díky jeho gólům. Dodal týmu, který předtím neukazoval příliš emocí, sebevědomí. Krize pramenila z letního přestupového období, kvůli problémům uvnitř šatny odešel Nemanja Matič a tým ztratil lídra v podobě Rogera Ibaňéze. Dlouho se čekalo, než se ho podaří nahradit v podobě Evana N’Dicky. Řím měl také hodně zraněných hráčů.“

Zmínil jste Romela Lukakua, který má za sebou dvě nepříliš povedené sezony. Měli by se ho slávisté obávat?

„Je ve skvělé formě, protože může pravidelně hrát vedle dalšího útočníka jako Paulo Dybala či Andrea Belotti. Hra AS Řím se točí kolem něj, hraje pořád, neodchází ze hřiště. Je jasné, že Řím nebyl v létě jeho první volbou, ale má cíl hrát na mistrovství Evropy a současná situace je pro něj ideální. Kvalitou o hlavu převyšuje spoluhráče.“

José Mourinho Slavii před dvěma týdny hodně vychválil. Myslel to vážně?

„Mourinho se o soupeřích týmů, které trénuje, vyjadřuje vždy pochvalně. Pravděpodobně to slouží k udržení vysoké motivace jeho hráčů, aby neriskoval podcenění. Týmy soupeřů ale zná velmi dobře, studuje je celé dny a má analytika, který mu poctivě připravuje podklady. Dobře ví, kde jsou zranitelné.“

Jak vlastně místní fanoušci Mourinha vnímají? Je jeho římská mise považována za úspěšnou?

„Veřejnost je do Mourinha zamilovaná. Čísla to jasně ukazují: před covidem chodilo na stadion průměrně 39 000 fanoušků na zápas, pod Mourinhem jich chodí 62 000. Je něčím jako modlou, ať udělá cokoliv, veřejnost je na jeho straně. Ve čtvrtích, jako je Testaccio vytvořili fanoušci nástěnné malby věnované jeho osobě. Navíc vyhrál Konferenční ligu, první trofej Říma po 14 letech. Jen málokdo ve městě se odváží kritizovat jeho excesy či chování vůči rozhodčím a ostatním trenérům. Je jako generál několikamilionové armády.“

Je nějaká šance, že Řím povede i v příští sezoně?

„V tuto chvíli to vypadá velice nepravděpodobně. Když ho majitelé Dan a Ryan Friedkinovi přivedli, slíbili mu, že ho nikdy neodvolají. A to dodrželi, přestože si Mourinho často pustil pusu na špacír i proti nim a veřejně se navážel do generálního manažera Thiaga Pinta, který má na starosti přestupy. Majitelé to přešli mlčením, nikdy neposkytli rozhovor ani tiskovou konferenci, ale vztahy jsou pošramocené. V létě dostal nabídku ze Saúdské Arábie, kterou označil za ‚nejšílenější, jaká kdy trenérovi byla učiněna‘. Je blízkým přítelem Turkiho Al-Alshikha, prezidenta GEA (General Entertainment Authority of Saudi Arabia), který chce Mourinha udělat trenérem jednoho ze čtyř klubů vlastněných Saudskoarabským investičním fondem PIF. Takže po sezoně nejspíše odejde tam. Ale pokud zavolá Real Madrid, zůstane v Evropě, aby se ještě jednou pokusil o výhru v Lize mistrů.“

Vnímají v Římě Slavii jako nebezpečného soupeře?

„Moc hráčů neznám, vím o Juráskovi a Zafeirisovi. Slavia by mohla využít slabiny Říma, kterou je rozhodně tempo. Tým nehraje ve vysokém nasazení, je zranitelný vůči rychlým náběhům soupeře. Slavia je ale obávaným soupeřem především kvůli historii.“

Vážně ten 27 let starý zápas ještě mezi fanoušky rezonuje?

„Rozhodně, na 19. březen 1996 se nezapomíná. V Praze tým prohrál 0:2, ale doma vyhrával 3:0. Jeden z gólů dával Giuseppe Giannini – milovaný kapitán, o kterém se vědělo, že na konci sezony odejde. Vávrův gól na 1:3 je dodnes pro fanoušky Říma noční můrou a příznivci Lazia jim ho rádi připomínají. Slavia vyvolává emotivní vzpomínky na jeden z nejbolestivějších večerů v historii klubu.“