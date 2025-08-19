Předplatné

Králové červených. Hradec trápí stále silnější epidemie: Najednou prásk a jde ven…

Video placeholder
Hlásí se čtyřzubec, kovbojka se Zafeirisem a slabší osa Plzně. Kam se Slončíkem?
Jakub Uhrinčať vyloučen v zápase s Mladou Boleslaví
Daniel Horák byl v Jablonci vyloučen
Mick van Buren z Hradce Králové
Alexandr Sojka z Hradce Králové
Rozhodčí Karel Rouček měl na starost duel Hradce Králové s Pardubicemi
Solomon John (vpravo) svým hattrickem pobláznil i spoluhráče z Mladé Boleslavi
12
Fotogalerie
Radek Špryňar, Petr Fantyš
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (3)

Další pokračování mnohadílného seriálu „Červený Hradec“ přinesli Votroci v sobotním utkání na půdě Mladé Boleslavi, kde už po 18 minutách mířil do sprchy Jakub Uhrinčať. A co je nejhorší, taková situace pro Východočechy není vůbec výjimečná. Od návratu do první ligy nasbírali za čtyři sezony a začátek té aktuální už 26 červených – suverénně nejvyšší počet v celé soutěži.

Z posledních tří utkání odkopali hradečtí fotbalisté v plném počtu pouze 97 minut z celkových 294. To je jen necelá třetina času. Dlouhé porce v oslabení se pokaždé projevily. V Jablonci a v Mladé Boleslavi svěřenci Davida Horejše padli, s Pardubicemi pak doma jen remizovali.

Právě plichta 1:1 ve východočeském derby v klubu údajně hodně rezonovala. Poločasový náskok Hradec Králové ztratil a potřebnou výhru proti rivalovi, a navíc jednomu z hratelnějších ligových celků, opět nezapsal. Podle informací deníku Sport se před dalším utkání v klubu vedly velké pohovory s hráči kvůli disciplíně. Vyplynulo z nich, že si další vyloučení už tým zkrátka nemůže dovolit a za zbytečnou červenou kartu padnou pokuty.

Realita? Hned na začátku následujícího klání opravdu nehezky prošlápl Jakub Uhrinčať kotník boleslavského záložníka Romana Macka a pakoval se ze hry. „Nevím, čím to je. Náš hráč má míč na noze, a najednou prásk a jde ven. Já nevím, jak tomu předejít. Tohle jsem ještě nikdy neviděl,“ snažil se kouč Horejš vysvětlit velkou bolest týmu.

Evidentně rozladěný byl po zápase i zkušený mazák Vladimír Darida, který se po 12 letech vrátil zpět do české ligy a v Boleslavi zapsal i první gól po dlouhé zahraniční štaci. Jenže na bodový zisk to znovu nestačilo. „Je to hodně frustrující. Přijde jeden takový zákrok a my můžeme celou týdenní přípravu zahodit. Už je to třetí zápas v řadě, nic takového jsem v životě nezažil,“ vztekal se zkušený záložník v rozhovoru pro Oneplay Sport.

Video placeholder
SESTŘIH: Mladá Boleslav - Hradec Králové 3:2. John trefil první hattrick sezony • iSport.tv

Pro Hradec Králové však nejde o žádnou novinku. Mezi nejtrestanější mužstva patřili Votroci i v minulé sezoně. Jejich šest červených trumfla pouze Karviná (9). O dva roky dříve pak s jedenácti vyloučenými hráči málem dorovnali i historický rekord samostatné ligy z ročníku 1998/99, když hráči Žižkova odcházeli z placu předčasně hned dvanáctkrát.

Nyní však toto nechtěné prvenství celek atakuje. Pokud by totiž pokračoval současným tempem, dokončí sezonu na neuvěřitelném čísle 21 vyloučení. V takovém případě by se cesta vzhůru ligovou tabulkou výrazně zkomplikovala.

„Myslím si, že management i trenéři odvádějí dobrou práci. Teď je důležité, aby si tým sedl, uklidnil se, udělal jeden dobrý výsledek a zase se vrátí do dobré formy,“ předpokládá expert Sportu Petr Ruman.

Nejvíc červených karet za posledních 5 sezon

Tým

Červené karty

Hradec Králové

26

České Budějovice

20

Teplice

19

Liberec

18

Sparta

18

Karviná

18

Červené karty v sezoně 2025/26 (po 5 kolech)

Tým

Červené karty

Hradec Králové

3

Olomouc

2

Teplice

2

Slavia

1

Liberec

1

Bohemians

1

Zlín

1

Karviná

1

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta541010:413
2Slavia53209:311
3Zlín53118:510
4Olomouc53114:210
5Jablonec52306:39
6Karviná53027:59
7Liberec52128:87
8Bohemians52033:76
9Plzeň41217:55
10Slovácko51224:55
11Dukla51223:55
12Ml. Boleslav411210:114
13Teplice41035:83
14Hr. Králové50236:102
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
Vstoupit do diskuze (3)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

