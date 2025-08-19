Králové červených. Hradec trápí stále silnější epidemie: Najednou prásk a jde ven…
Další pokračování mnohadílného seriálu „Červený Hradec“ přinesli Votroci v sobotním utkání na půdě Mladé Boleslavi, kde už po 18 minutách mířil do sprchy Jakub Uhrinčať. A co je nejhorší, taková situace pro Východočechy není vůbec výjimečná. Od návratu do první ligy nasbírali za čtyři sezony a začátek té aktuální už 26 červených – suverénně nejvyšší počet v celé soutěži.
Z posledních tří utkání odkopali hradečtí fotbalisté v plném počtu pouze 97 minut z celkových 294. To je jen necelá třetina času. Dlouhé porce v oslabení se pokaždé projevily. V Jablonci a v Mladé Boleslavi svěřenci Davida Horejše padli, s Pardubicemi pak doma jen remizovali.
Právě plichta 1:1 ve východočeském derby v klubu údajně hodně rezonovala. Poločasový náskok Hradec Králové ztratil a potřebnou výhru proti rivalovi, a navíc jednomu z hratelnějších ligových celků, opět nezapsal. Podle informací deníku Sport se před dalším utkání v klubu vedly velké pohovory s hráči kvůli disciplíně. Vyplynulo z nich, že si další vyloučení už tým zkrátka nemůže dovolit a za zbytečnou červenou kartu padnou pokuty.
Realita? Hned na začátku následujícího klání opravdu nehezky prošlápl Jakub Uhrinčať kotník boleslavského záložníka Romana Macka a pakoval se ze hry. „Nevím, čím to je. Náš hráč má míč na noze, a najednou prásk a jde ven. Já nevím, jak tomu předejít. Tohle jsem ještě nikdy neviděl,“ snažil se kouč Horejš vysvětlit velkou bolest týmu.
Evidentně rozladěný byl po zápase i zkušený mazák Vladimír Darida, který se po 12 letech vrátil zpět do české ligy a v Boleslavi zapsal i první gól po dlouhé zahraniční štaci. Jenže na bodový zisk to znovu nestačilo. „Je to hodně frustrující. Přijde jeden takový zákrok a my můžeme celou týdenní přípravu zahodit. Už je to třetí zápas v řadě, nic takového jsem v životě nezažil,“ vztekal se zkušený záložník v rozhovoru pro Oneplay Sport.
Pro Hradec Králové však nejde o žádnou novinku. Mezi nejtrestanější mužstva patřili Votroci i v minulé sezoně. Jejich šest červených trumfla pouze Karviná (9). O dva roky dříve pak s jedenácti vyloučenými hráči málem dorovnali i historický rekord samostatné ligy z ročníku 1998/99, když hráči Žižkova odcházeli z placu předčasně hned dvanáctkrát.
Nyní však toto nechtěné prvenství celek atakuje. Pokud by totiž pokračoval současným tempem, dokončí sezonu na neuvěřitelném čísle 21 vyloučení. V takovém případě by se cesta vzhůru ligovou tabulkou výrazně zkomplikovala.
„Myslím si, že management i trenéři odvádějí dobrou práci. Teď je důležité, aby si tým sedl, uklidnil se, udělal jeden dobrý výsledek a zase se vrátí do dobré formy,“ předpokládá expert Sportu Petr Ruman.
Nejvíc červených karet za posledních 5 sezon
Tým
Červené karty
Hradec Králové
26
České Budějovice
20
Teplice
19
Liberec
18
Sparta
18
Karviná
18
Červené karty v sezoně 2025/26 (po 5 kolech)
Tým
Červené karty
Hradec Králové
3
Olomouc
2
Teplice
2
Slavia
1
Liberec
1
Bohemians
1
Zlín
1
Karviná
1
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|5
|4
|1
|0
|10:4
|13
|2
Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|11
|3
Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|5
Jablonec
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|6
Karviná
|5
|3
|0
|2
|7:5
|9
|7
Liberec
|5
|2
|1
|2
|8:8
|7
|8
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|9
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|7:5
|5
|10
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|11
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|12
Ml. Boleslav
|4
|1
|1
|2
|10:11
|4
|13
Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu