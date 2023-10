Vondroušovou na Turnaj mistryň přijela podpořit maminka, ale... Bacha na prokletí!

Její přítomnost zatím štěstí Markétě Vondroušové (24) nikdy nepřinesla. Maminka tenistky Jindřiška Anderlová ale pokouší osud i dál...

Dceru přijela podpořit až do vzdáleného mexického Cancúnu na Turnaj mistryň, kde si to osm nejlepších hráček této sezony rozdá o milionové odměny. Ve hře je až 70 »míčů«! Ale pozor, mamka nosí Markétě smůlu! Začalo to ve finále French Open 2019, které paní Anderlová osobně navštívila. Vondroušová před jejíma očima padla s Ashleigh Bartyovou 1:6, 3:6. I proto máma neodcestovala letos v červenci na rozhodující mač do Wimbledonu, kde dcera triumfovala. „Nechtěla přiletět. Zůstala raději v Sokolově na gauči, navíc nemusí ten povyk kolem" vysvětlila Vondroušová po svém vítězství. „Říkala mi, že nechce být stále druhá,“ dodala tehdy pro iSport.cz.

Z gauče do Mexika

Jenže nač se schovávat do nekonečna, prokletí je třeba prolomit. Proto Markétu její maminka doprovází. „Na úvod mě čeká jeden z nejtěžších zápasů, co mohl být. Tady si ale nevyberu, ale vím, že jsem šikovnější “ věří si »Maky« před duelem se světovou dvojkou, Polkou Šwiatekovou (dnes 23:00).

Turnaj mistryň je rozdělen do dvou skupin po čtyřech, kde postupují do semifinále pouze první dvě.

Skupina Chetumal

Šwiateková (2), Gauffová (3), Džábirová (6), Vondroušová (7).

Skupina Bacalar

Sabalenková (1), Rybakinová (4), Pegulaová (5), Sakkariová (8).