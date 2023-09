Mexický atentát. České hvězdy chtějí vyhrát BJK Cup, ale... WTA je proti

Markéta Vondroušová s úsměvem gratuluje Madison Keysové k postupu do semifinále US Open • Reuters

Karolína Muchová postoupila do semifinále US Open • Reuters

Wimbledonské šampionce Markétě Vondroušové znovu nevyšel útok na postup do semifinále US Open • ČTK / AP / Frank Franklin II

Karolína Muchová se probojovala do semifinále US Open • Reuters

PŘÍMO Z NEW YORKU | Za poslední sezonu převzaly vládu nad tuzemským ženským tenisem. Protloukly se do top 10, jsou úspěšné na grandslamech. A na konci roku by rády vrátily po pěti letech titul z tenisového mistrovství světa, BJK Cupu, do Česka. Jenže… Markéta Vondroušová i Karolína Muchová mají také našlápnuto na Turnaj mistryň, který WTA nepřidělila Česku, nýbrž mexickému letovisku Cancún. Obě akce od sebe dělí jen dva dny, téměř osm tisíc kilometrů a sedm časových pásem. Likvidační program.

Na US Open ztroskotala Markéta Vondroušová ve čtvrtfinále. Na dva týdny teď vysadí. A v sezoně, během níž absolvovala na sebe rekordních 53 singlových mačů, se pokusí stíhat další velké mety. Během tří turnajů v Asii (Tokio, Peking, Čeng-čou) by si ráda pojistila účast na Turnaji mistryň. Na něj má nadějně nakročeno spolu s kamarádkou z I. ČLTK Karolínou Muchovou. A obě už se baví o tom, že zajímavý konec roku by si rády udělaly ještě zajímavějším. Motivuje je i titul z BJK Cupu, který jim chybí. „S Kájou jsme se o tom bavily. Říkala jsem jí: Hele, teďka nám to jde, pojďme zabrat i v družstvech,“ vybízela Muchovou v New Yorku Vondroušová.

Reprezentace je pro ni srdeční záležitost. V BJK Cupu nepohrála šest let a dvanáct zápasů (celková bilance 12:1). Ženská tenisová asociace však svým klientkám nedělá život snazší. Letošní mistrovství světa družstev začne ve španělské Seville 7. listopadu, dva dny poté, co končí WTA Finals. O tuhle akci se ucházelo i Česko, vyhrála však kandidatura mexického Cancúnu. To znamená přelet na vzdálenost osmi tisíc kilometrů, rozdíl sedmi časových pásem. Pro partu kapitána Petra Pály likvidační volba, vždyť do Mexika kromě singlových hvězd roku míří i deblový pár Barbora Krejčíková – Kateřina Siniaková.

Druhá jmenovaná už si tuhle mission impossible loni vyzkoušela po přeletu z Dallasu do Glasgow. „Naskočila proti Americe a druhý den byla úplně hotová. Měla jet lag... Kdybychom se s Kájou na Masters dostaly obě, byl by to masakr. Zároveň bych nikdy neodmítla reprezentaci. I kdybych měla letět ze dne na den. Počítám s BJK Cupem jako se zakončením sezony. Máme dobrý tým, daří se nám a jsme dobrá parta, takže by byla škoda šanci nevyužít. Když budeme zdravé, můžeme vyhrát. Dokážu se v tomhle kousnout,“ slibovala Vondroušová.

Hrdinských činů může wimbledonská vítězka letos vykonat ještě dost.