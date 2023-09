Debl šampionek srazil jedničky. Strýcová se dojímá, Maky dře i pro ni

PŘÍMO Z NEW YORKU | Z Wimbledonu si obě přivezly titul. Stresující poslední dny turnaje prožívaly v Londýně spolu, vzájemné pouto zesílilo. Pak pojala Barbora Strýcová bezva nápad. Co se takhle rozloučit na US Open čtyřhrou s Maky. O třináct let mladší Markéta Vondroušová nemohla odmítnout, vždyť jako dítě chodila na Fed Cupy a snila, že je jednou bude hrát tak jako její oblíbená tenistka Bára Strýcová. Dnes válí bok po boku ve Flushing Meadows na posledním turnaji Strýcové v kariéře. A ladí jim to dokonale. Ve 2. kole sestřelily obhájkyně titulu a světové jedničky Barboru Krejčíkovou s Kateřinou Siniakovou 6:2, 6:3.

Prestižní výhra musí těšit, co?

V: „Hodně! Je to Báry poslední turnaj, los byl těžký. Byly první nasazené, a přesto jsme si říkaly, že do toho půjdeme. Vyšlo nám to dobře. Extrémně si to užíváme, velký úspěch!“

S: „I zápas se nám povedl. Ze začátku jsme všechny byly nervózní, oťukávaly jsme se. Pak jsme do toho začaly šlapat.“

US Open už zažilo pár vyhrocených českých derby ve čtyřhře, teď se však zdálo, že panovala přátelská atmosféra.

S: „Neříkám, že přátelská, ale vyhrocený zápas rozhodně nebyl. Vůbec!“

Báro, jste na posledním turnaji kariéry. Když jdete na kurt, máte v hlavě, že to může být naposledy?

S: „Jo, každý zápas.“

V: (smích) „To já taky.“

S: „Ale není to omezující, spíš motivující. Nechci, aby to byl ten poslední zápas. Zkouším to ještě jednou a ještě jednou. Vybičuju se předvést nejlepší výkon, abych tady ještě furt byla.“

Markéto, Bára působí tak uvolněně, chce si poslední akci hlavně vychutnat. Zvedají vám společné zápasy náladu?

V: „Na kurtu nás obě udržuje v dobré náladě, je superenergetická. Pak to jde samo. Ale nepřijde mi, že by přiletěla turnaj jen tak odehrát a skončit. Jde do toho po hlavě a já jí chci hrozně pomáhat, abychom hrály co nejlíp. Mohla bych mít volný den, ale pro mě je debl lepší než trénink.“

Kdo je šéf na kurtu. Ta starší?

V: „Já poslouchám.“

S: „Nééé, nikdo nešéfuje!“

V: „Hrajeme pocitově, nemáme nalajnovaný plán.“

Jak se hraje s Markétou? Poslední dobou jí tenis celkem jde.

S: „Trochu. (smích) Samozřejmě skvěle, úžasný. Hrozně si užívám, že nejsme napjaté a musíme vyhrát, jinak se zboří svět. Užíváme si, ale zároveň na kurtu necháme všechno. Už jsme spolu hrály v Austrálii 2019 a to bylo úplně stejný. Jsem strašně ráda, že můžu svůj poslední turnaj hrát s ní.“

V Austrálii 2019 jste byly kousek od finále. Máte v New Yorku nějaká očekávání?

S: „Já ne.“

V: „Já taky ne.“

S: „Jdeme zápas od zápasu, los je těžký. Sice jsme porazily první hráčky světa, ale může se to rychle zkomplikovat.“

Jak vlastně vznikl nápad dát se dohromady? Už na Wimbledonu?

V: „Až pak. Bára mi napsala, já byla předběžně domluvená s Miri (kamarádkou Miriam Kolodziejovou). Řešit to s ní bylo dost nepříjemné, ale pro mě byla velká věc, když mi dala Bára nabídku. Miri jsem řekla, že spolu můžeme hrát ještě spoustukrát a věděla jsem, že Linda Nosková zrovna hledá parťačku pro US Open. Tak se to takhle vyřešilo. Vůči Miri to bylo nepříjemné, ale kdyby mi někdo řekl, když jsem byla malá, že se mnou Bára bude chtít hrát svůj poslední turnaj, brala bych to všema deseti. Chtěla jsem do toho jít.“

Byla váš vzor?

V: „Vždycky! Koukala jsem na její zápasy, byla jsem na ní na Fed Cupu v Praze. Moje máma Báru úplně zbožňuje, pro ni byl největší dárek, že tady spolu budeme hrát.“

Co na to říkáte, Báro?

S: „Óóó, to je tak sladký. Já nemůžu mluvit.“ (dojatě)

Hrát se skvělou singlistkou má i svá úskalí. Při Wimbledonu se Markéta v průběhu deblového turnaje odhlásila, aby šetřila síly. Počítáte s tím, že tahle varianta může nastat zase?

S: „Jo, ale o těchhle věcech nepřemýšlíme, to jsme hrozně vepředu. Samozřejmě tahle situace může nastat, ale řešit ji budeme, až přijde.“