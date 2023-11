Reprezentant Krkič: Messi a Ronaldo? Pro mladé nemohou být vzorem!

Říkalo se o něm, že z něj bude nový Messi. Svůj potenciál však nikdy nenaplnil a tak Bojan Krkič (33) profesionální kariéru nedávno ukončil. Teď už bývalý hráč, který vyrostl v mládežnických týmech Barcelony, v rozhovoru pro AS promluvil o tom, jak dobrými vzory jsou pro mladé hráče dva nejlepší fotbalisté světa.

Poté, co rodák z Linyoly v březnu tohoto roku ukončil svou profesionální kariéru, si ho zpátky do svých řad povolal jeho bývalý klub FC Barcelona. Vykonávat bude manažera sektoru mládeže, který je v katalánském týmu obzvláště důležitý. Z akademie, které se říká »La Masia« už vyšel nespočet kvalitních fotbalistů včetně jeho samotného.

V novém rozhovoru pro AS tak mluvil právě o své nové životní štaci, zavzpomínal na svou kariéru a také přidal pár slov k aktuálním sportovním bohům. „Ani Messi, ani Cristiano Ronaldo, ani Rafa Nadal nejsou obyčejné případy,“ řekl Bojan v rozhovoru.

„Nemohou být příkladem pro mladé lidi, protože jsou výjimeční. Tento druh úspěchu je vyhrazen pouze jim, ale úspěch může mít různé podoby,“ pokračoval dvojnásobný vítěz Ligy mistrů.

„Pro mě je úspěšným sportovcem Sergio Canales, protože si třikrát zlomil koleno, a přesto se dostal do národního týmu. Nebo Joselu, který se ve 33 letech dostal do Realu Madrid. To jsou projevy úspěchu,“ dodal bývalý fotbalista, který v patnácti letech vyhrál Mistrovství Evropy U17.