Plekanec ukončil kariéru: Vtipná reakce Šafářové!

Odpočinek kýžené ovoce nepřinesl, a tak se český hokej loučí s velkou personou. Spolehlivý centr Tomáš Plekanec (40) odchází poněkud neslavně bez pompézní rozlučky na ledě! Tu však udělal alespoň pomocí příspěvku na svém Instagramu, na který humorně zareagovala jeho drahá polovička Lucie Šafářová (36). Co mu vzkázala?

Hvězdný český sportovní pár po dlouhých letech tvrdé dřiny dospěl do takzvaného »třetího věku«, tedy do období po odchodu do důchodu. Extenistka Lucie Šafářová (36) oznámila konec kariéry v pražské O2 aréně před pěti lety, její muž tak učinil dnes na sociálních sítích Rytířů. „Čau Kladeňáci, ze zdravotních důvodů jsem se rozhodl ukončit kariéru. Představa byla jiná. Myslel jsem si, že odpočinek pomůže, abych se vrátil na led a pomohl klukům do play off. Mrzí mě to, strašně rád bych pomohl, ale byl by to pro mě obrovský risk,“ objasnil své důvody poctivý pracant, který na ledě nevypustil jediný souboj či buly.

Dále se rozepsal také na svém osobním instagramovém profilu, kde se ohlížel za svou nesmírně bohatou kariéru plnou památných úspěchů, zvláště pak v nejcennějším hokejovém dresu. Zmínil také své bývalé spoluhráče, trenéry a všechny ostatní, kteří ho posunuli po lidské i sportovní stránce. „Těším se, co nového život přinese, na čas s rodinou. Hokej mám pořád moc rád. Věřím, že u něj zůstanu, třeba jen v jiné roli. Děkuji moc všem fanouškům za podporu,“ vyťukal vděčně Pleky na klávesnici.

Odezvu dostal od hokejových příznivců, od sportovních organizací i od mnoha tuzemských a zahraničních osobností všeho druhu. Oporu mu například poskytl také jeho již bývalý šéf Jaromír Jágr či vysloužilý fotbalista Daniel Pudil. Se »slovy útěchy« přispěchala také jeho milovaná manželka Lucie Šafářová (36), která si do něj v legraci rýpla, jak je mezi nimi dobrým zvykem. „Vítej v klubu důchodců, muži,“ napsala a poslala mu virtuální polibek.

Někdejší český reprezentant Tomáš Plekanec (40) tak uzavřel jednu životní kapitolu, během níž získal zlato z juniorského šampionátu a tři další cenné kovy z dospělého MS, konkrétně jednu stříbrnou a dvě bronzové placky. Navíc překročil magickou hranici 1000 utkání v NHL, které odehrál převážně v barvách slavných Canadiens s výjimkou krátkého působení u Maple Leafs, dalšího kanadského klubu z Original Six. Na oblíbeného hráče tak už čeká zasloužený odpočinek po boku své ženy a dětí, kterým se nyní může »hokejový důchodce« konečně naplno věnovat.