Začíná druhá liga plná hitů: Starkův návrat, holky v Ústí a dva megafavorité z Brna

Ve druholigovém společenství má Martin Vozábal pověst schopného manažera. I díky němu se Táborsko nezdráhá uvažovat o postupu do první ligy, byť on sám ambice trošku brzdí. V létě se mohl přesunout někam, kde by se nemusel držet zpátky. Bývalý záložník měl na stole nabídku ze Zbrojovky, nepochybně lákavou. Spíš se čekalo, že na ni kývne. Ovšem nakonec se do Brna nestěhuje, místo toho těsně před sezonou prodloužil do konce roku 2027 kontrakt v Táborsku. „Jižní Čechy ho potřebují,“ oznámil většinový vlastník Petr Kolář.