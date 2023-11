Šafářová je v očích dcery matkou roku: Šokující proměna!

Během své dlouholeté kariéry posbírala celou řadu úspěchů, nyní však získala možná ten největší vůbec – obdiv a uznání dcery! Populární extenistka si velkou proměnou vizáže vyžádala zvláštní pozornost maličké Leontýnky (3). Změna je život! Lucie Šafářová (36) už není blond, neboť propadla trendu růžových vlasů. Jak ji to sluší? A bude se ještě líbit Tomáši Plekancovi (41)?

Jen růžová to může být… Po vzoru mnoha dalších osobností toto heslo již razí také bývalá tenistka Lucie Šafářová (36). Ta pravděpodobně dala na radu roztomilé dcerky Leontýnky (3) a k její obří radosti si skutečně změnila barvu kadeří ze zažité blond na zářivou růžovou. A samozřejmě někdejší vyhlášená deblistka nezapomněla na fanoušky, se kterými se na svém Instagramu podělila o fotku se zbrusu novým účesem i o své čerstvé starosti.

„Růžová? Proč ne? Pro Leontýnku jsem teď máma roku, co pro Tomáše, to nevím,“ bavila se brněnská rodačka na svůj účet, zdali se teď bude vůbec líbit svému milovanému muži. Proměna je to obrovská, to rozhodně ano. Nutno ale podotknout, že je k dobru. Šafářové růžová moc sluší a pevně věříme, že to v současnosti již vysloužilý hokejový srdcař Tomáš Plekanec (41) nakonec náležitě ocení i přes četné obavy jeho krásné a sympatické manželky…

Jak Lucka s růžovým přelivem vypadá, se podívejte v galerii: