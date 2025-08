Will po čtyřech stříbrech: Chci a musím být lepší. Věří v nového kouče brankářů

Pokud s někým v Pardubicích panuje trpělivost a důvěra v jednom, pak je to Roman Will. Ve specificky náročném prostředí Dynama rozjíždí už čtvrtou sezonu v pozici prvního gólmana. Na druhou stranu, nikomu, tedy ani jemu, nemusíte zdůrazňovat, o co všechno půjde v dalším ročníku. „Sám v sobě jsem si vyhodnotil spoustu věcí a v něčem zkusím jít trochu jinudy,“ nabízí svůj pohled v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.

V českém Hockeytownu znovu vytvořili na extraligové poměry až nemístně silnou kumpanii, našvihanou bývalými hráči NHL, KHL, stávajícími či bývalými reprezentanty. Sem tam zaslechnete, že by klub měl vsadit na ještě renomovanějšího brankáře, než je 33letý plzeňský rodák. Přitom Roman Will měl poslední sezonu velmi dobrou, sám však spokojený být nemohl. Skončila opět stříbrem, v jeho případě počtvrté v kariéře. V Pardubicích sází na to, že o stupeň výš pomůže postrčit gólmana nový kouč brankářů Jiří Sklenář, důležitý architekt robustního progresu Michala Postavy a jeho zlatého příběhu.

Jdete znovu do toho, odpočinul jste si od hokeje během pauzy?

„Jo, volno bylo skvělé, s rodinou a dětmi to utíká vždycky rychle. Na druhou stranu, já hokej nikdy z hlavy nevypustím. Moc dobře si uvědomuju, že letních příprav v mém případě už nebude tolik. Ač si to nikdo nechce připouštět, stárneme… (usmívá se) Některé věci jsem opět změnil, musím být lepší. Vím to a udělám pro to maximum.“

Co je ve vašem repertoáru jinak než dřív?

„Je toho dost. Už dlouhodobě spolupracuju se STACOU, co se týká přípravy mimo led. Kluci jsou skvělí, jejich metody jdou dál a dál. Samozřejmě potřebuju zůstat zdravý, to je základ. Ale snažím se nic nepodcenit, hlídám si stravu, kvalitní spánek. I v tomhle směru se snažím neustále posouvat.“

A co se věcí na ledě týká?