Ignoruje svaz v personální nouzi služby velikána? Pavel Nedvěd exkluzivně: Nabídku nemám!

Vykašlat se na borce, kterým by šel nároďák třeba i do horoucích pekel? Není to luxus? Zhusta přetřásané angažmá Pavla Nedvěda (51) ve svazové funkci je na vodě jezera Lago Maggiore.

Fotbalový nároďák vězí v zapeklité personální nouzi. Pro skupinu evropského šampionátu s Portugalci, Turky a sokem z baráže není manažer, není trenér. S variantou Pavel Nedvěd – Ivan Hašek (60) si právě teď fotbalové zákulisí notuje jako chvályhodní přispěvatelé s adventním koncertem pro potřebné. Je slyšet až u hladiny na kouzelném pomezí Piemontu a Lombardie, ale…

Muratore na skále

Nedvěd sice zarazil stavbu honosného pražského sídla v Divoké Šárce (pozemek ho stál bratru 35 milionů korun), ale na skále v podhůří Alp (dal za tu destinaci cirka 24 milionů v české měně) dál buduje luxusní usedlost pro sebe a svoji rajcovní lásku, popovou pěnici Daru Rollins (50). Jasně, na italské muratore – zedníky, kteří někdy drží siestu od rána do večera, je třeba dohlédnout, nicméně privátním tryskáčem by to bylo na sraz Součka spol. na Smíchově šup, šup. Kdyby ovšem přiletělo oficiální laso ze Strahova. Nepřiletělo!

„Nabídku nemám, jsem v Itálii,“ napsal Blesku nejlepší český plejer všech dob a bývalý viceprezident turínského kolosu Juventusu Pavel Nedvěd. A jeho bývalý parťák, s pětapadesáti góly, nejlepší střelec dějin národního áčka Jan Koller (50) se nad tím pozastavuje. „Nevím, co za tím je. Nevím, jak to vyřeší svaz. Za mě by bylo spojení Pavla s Ivanem to pravé. Pavel je ideální manažer. Velká osobnost a má i zkušenosti z klubu,“ pověděl legendární »Dino«.