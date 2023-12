Posun u trenéra reprezentace! Varianta s Haškem a Nedvědem, co asistent?

Po oznámení soupeřů na sobotním losu mistrovství Evropy v Hamburku se dává do pohybu i dění okolo českého reprezentačního trenéra. V pondělí zasedne sportovní rada, po obědě je naplánovaná tisková konference s předsedou FAČR Petrem Fouskem a technickým ředitelem Erichem Brabcem. Konkrétní doporučení? Podle informací iSport.cz se jako preferovaná varianta jeví s Ivanem Haškem na lavičce ve spolupráci s reprezentačním manažerem Pavlem Nedvědem.

Jasno o novém kouči českého národního týmu může být velmi brzy. „Jednání se vyvíjí. Nejen v pracovní skupině, ale i ve sportovní radě a v diskuzích s technickým ředitelem. Nebude to dlouho trvat,“ prohlásil předseda FAČR Petr Fousek krátce po sobotním losu EURO v Hamburku, který národní tým přiřadil do skupiny F k Portugalsku, Turecku a vítězi barážové větve skupiny C (Gruzie, Lucembursko, Řecko, Kazachstán).

V pondělí dopoledne bude v online módu jednat sportovní rada s technickým ředitelem FAČR Erichem Brabcem. Je možné, že před odpolední naplánovanou tiskovou konferencí dojde ke shodě na preferované variantě, kterou sportovní rada doporučí pětičlenné pracovní skupině.