Zákulisí hledání českého trenéra: okruh se zúžil. Vzor pro roli Nedvěda?

Sportovní rada rozdělila jednotlivé kandidáty do čtyř skupin. Bez angažmá (Michal Bílek, Ivan Hašek), trenéři s angažmá (Miroslav Koubek, Martin Svědík, Jindřich Trpišovský), svazoví trenéři (Jan Suchopárek, David Holoubek, Miroslav Beránek) a varianta zahraničního trenéra. Ze hry vypadl Trpišovský, o jehož uvolnění ze Slavie nechce slyšet boss z Edenu Jaroslav Tvrdík.

„Probíhají jednání v pracovní skupině a sportovní radě, pochopitelně už došlo i ke komunikaci s určitými kandidáty,“ sdělil aktuální stav na pondělní tiskové konferenci předseda FAČR Petr Fousek. Zúžil se výběr kandidátů? „Dá se říct, že ano,“ reagoval okamžitě.

Zdroje Sportu už v neděli naznačovaly, že sportovní rada, které šéfuje Vladimír Šmicer, se přiklání k variantě s Ivanem Haškem. Ten je průchozí i u Petra Fouska, nicméně narážel na nevoli u jiných členů výkonného výboru, který nakonec reprezentačního kouče oficiálně jmenuje.

„Proběhlo spousty spekulací, některé jsou nerealistické. Dokud nebude proces dokončený, nemůže od nás zaznít konkrétní jméno,“ pravil rázně Fousek. V rukávu může mít silnou personu do pozice reprezentačního manažera - legendárního Pavla Nedvěda. V tandemu s ním by mohl projít i Hašek, navíc spolupráce této dvojice by dávala smysl. „Tyhle dvě funkce se ovlivňují, propojují se i konkrétní osoby. Je potřeba, aby tam byla určitá kompatibilita. Pracujeme na tom jako na celku,“ vyjádřil se Fousek k další ostře sledované role.

Sportovní rada, která rokovala v online režimu během pondělního dopoledne, zatím oficiální doporučení výkonnému výboru nedala. Podle informací Sportu se řešila také možná pozice Nedvěda, který by mohl mít k ruce spolupracovníka na administrativní věci. Lákavě zní koncept podobný německé reprezentaci, kde na pozici manažera během úspěšné éry se silným mandátem fungoval někdejší útočník Oliver Bierhoff.

Naopak řešit jména asistentů, kam by se mohl ze Slovácka posunout například Martin Svědík, je bez spolupráce s novým koučem předčasné. „Nebudeme nutit trenérovi asistenta, kterého by nechtěl, ale chceme do jmen promítnout i své představy. Stavíme realizační tým na nějakou dobu, chceme mít zajištěnou odbornost i funkčnost,“ dodal Fousek.

Na výběru trenéra pracuje pětičlenná pracovní skupina, kde jsou vedle Fouska další tři členové výkonného výboru (Jiří Šidliák, Jan Richter, Adolf Šádek) a k nim Erich Brabec jako šéf sportovně-technického úseku. Palčivou otázku chtějí vyřešit poměrně rychle. „Ve vlastním zájmu se snažíme, aby byl klid,“ pousmál se Fousek, že jméno nového trenéra by mohlo být oficiálně známé ještě dřív než v lednu, což po odchodu Jaroslava Šilhavého šéf asociace deklaroval jako původní termín.

Vedle kruciální volby trenéra řeší asociace technické věci spojené s účastí na letním EURO. Nutné je zvolit místo, kde bude národní tým během turnaje přebývat, vybrat čtyři přátelská utkání na březnový a následný červnový termín. Soustředění před šampionátem by mělo proběhnout v Rakousku, oblíbené destinaci pro přípravné bloky.

Vše je na papíře nalajnované, konkrétní věci ale hotové ještě nejsou. Jména soupeřů pro přípravu týmu už by mohl ovlivnit nový trenér s manažerem. „Stihneme zkonzultovat už první březnový termín,“ sdělil Brabec. „Momentálně jsme v jednání s některými asociacemi jak na březen, tak na červen. Budeme se pro nový trenérský tým snažit získat i týmy, které se budou prezentovat podobným stylem hry jako soupeři na mistrovství Evropy. Máme i nějaké nabídky od dalších asociací. Zaměřujeme se na týmy, které s námi byly v tom třetím koši nebo nepostoupily na mistrovství Evropy,“ dodal.

Od 3. do 10 června má český tým v plánu soustředění, pak se vrátí na generálku do Prahy. Do dějiště šampionátu odcestuje výprava 13. června, pět dní před prvním zápasem EURO. Češi startují 18. června v Lipsku proti Portugalsku. O zápas proti největšímu favoritovi, navíc poblíž hranic, je mezi fanoušky největší zájem. Asociace během startu registrací o vstupenky obdržela 90 000 žádostí, na každý zápas má každý účastník k dispozici 10 000 lístků.