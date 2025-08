Potvrzeno: na FAČR končí Brabec, přichází nový šéf STESu. Sto milionů do regionů?

Tady jsou potvrzené personální novinky.

Generální sekretář: Rýznar místo Procházky

Ve funkci generálního sekretáře, tedy jakéhosi šéfa běžného denního provozu asociace, končí Martin Procházka. Ten svou pozici zastával od ledna 2024, kdy vystřídal Michala Valtra.

Nově přichází Stanislav Rýznar, který na Strahově působí už od roku 2004 jako licenční manažer. Tedy člověk, který kontroluje, zda kluby splňují podmínky pro účast v soutěžích.

Trunda změnu vysvětluje. „Stanislav Rýznar je respektovaným a profesně uznávaným manažerem nejen u nás, ale díky své roli v licenční komisi UEFA také po celé Evropě. Rozumí fotbalovému prostředí a důvěru v něj mají nejen profesionální kluby, ale také výkonnostní fotbal díky klubovým akademiím talentované mládeže. Zároveň přináší nadstavbu v ekonomické oblasti, protože dříve působil jako manažer v Komerční bance.“

Předseda asociace zároveň poděkoval odcházejícímu sekretáři. „Role generálního sekretáře zhostil dobře a přeji mu hodně úspěchů jak v profesním, tak také osobním životě.“

Rýznar má za cíl přinést do fotbalu ročně navíc 25 milionů korun, za volební čtyři roky tedy 100 milionů. „Dostal jsem jasné úkoly a cíle. Tím hlavním bude reformovat fungování sekretariátu a navázaného aparátu FAČR tak, abychom byli maximálně efektivní. Cílem pak je skrze snížení nákladů a zvýšení výnosů z naší činnosti získat každý rok minimálně 25 milionů korun navíc pro výkonnostní fotbal. Tedy přibližně 300 tisíc korun ročně do každého okresu,“ říká Rýznar.

„Pokud se nám to podaří, přineseme ve čtyřech následujících letech minimálně 100 milionů korun navíc do fungování výkonnostního fotbalu v regionech,“ doplnil Trunda.

Technický ředitel: končí Brabec, zastupuje Grygera

Erich Brabec působil na pozici (sportovně) technického ředitele asociace od října 2023. Nyní byl odvolán, o jeho nástupci rozhodne výběrové řízení. Jeho práci dočasně převezme moravský místopředseda Zdeněk Grygera.

„Erichovi děkujeme za jeho práci a věřím, že z připravovaného výběrového řízení vzejde kandidát, který bude schopen reformovat řízení sportovně-technického úseku se zaměřením hlavně na reformu koncepce výchovy mládeže. A to tak, abychom byli v budoucích generacích opět evropsky i celosvětově konkurenceschopní. Ideální by byl samozřejmě někdo z českého fotbalového prostředí, ale vítáme i případné zahraniční uchazeče,“ říká Trunda.

Ředitel STES a komerční manažer: Janoušek z Fortuny

STES je dceřiná společnost asociace, jejímž úkolem je získat do fotbalu co nejvíc komerčních peněz. Pozice ředitele byla neobsazená poté, co se na ní za vlády Petra Fouska vystřídali tři šéfové. Nyní přichází Marek Janoušek, dosavadní manažer sponzoringu ve Fortuně.

Trunda vysvětluje. „Marek Janoušek má zkušenosti nejen v rámci budování značky a sponzoringu, ale také v oblastech jako jsou sociální sítě, public relations nebo digitální marketing. Byl pro nás ideálním kandidátem jak na nejvyšší pozici v rámci STES, tak se také stane novým komerčním manažerem FAČR. Jeho úkolem bude v krátkém čase připravit jasnou vizi a společně s ní i strategii, jak má marketingová a obchodní část FAČR fungovat. Je to totiž oblast, kde FAČR ujel vlak.“

Trunda před valnou hromadou i po ní sliboval, že právě tuto pozici obsadí na základě výběrového řízení, což se nestalo.

„Za poslední čtyři roky měla tato společnost tři různá vedení. Při převzetí mé funkce po volbách generovala roční ztrátu 28 milionů korun s tím, že bez našeho okamžitého zásahu může do konce roku ztráta přesáhnout 50 milionů korun. Bývalý předseda dokonce vědomě nezahrnul STES do rozpočtu FAČR, aby se také asociace nedostala do celkové ztráty. To je situace, která se už nikdy nesmí opakovat, a jsem rád, že řízení konečně přebírá profesionál,“ doplnil Trunda.

Zástupci výkonného výboru se podle Trundy potkali s hlavními partnery fotbalu a odcházeli nespokojeni. „Nebudu lhát. Setkání nebyla příjemná. S větší nebo menší mírou výhrad jsme odcházeli z každého z nich. STES a komerční aktivity FAČR prostě nefungovaly. Musíme co nejrychleji vybudovat profesionálně řízený tým, který pozvedne úroveň marketingu směrem k top klubům v ČR. Jsou to právě Slavia, Sparta, Plzeň nebo Baník, kde se musíme inspirovat. Pomyslnou třešničkou na dortu pak bylo, že jsme vypověděli 19 provizních smluv. Nově budou STES a FAČR zastupovat výhradně jeho manažeři. Pokud zvládneme vybudovat organizaci, která bude v marketingu a obchodu fungovat tak jako naše top kluby, bude více peněz na český fotbal,“ vysvětlil Trunda.

Janoušek slibuje velké změny. „Děkuji všem za důvěru a už nyní mohu říct, že STES i komerční aktivity FAČR projdou opravdu zásadní proměnou. Jak personální, organizační, tak i procesní.“

Ředitel komunikace: Štěrba

Milan Štěrba, šéfkomentátor a vedoucí fotbalu na Nova Sport, se stává ředitelem asociační komunikace. Střídá Petra Šedivého. „FAČR musí komunikovat jinak, a to jak externě, tak také interně. Musíme se nejen řídit aktuálními trendy, ale v ideálním případě je za pár let také udávat. Zároveň si uvědomujeme potřebu oddělit komunikaci reprezentace a FAČR jako největší sportovní organizace v zemi. Celé toto nastavení a realizace nově připravené strategie komunikace je na Milanovi Štěrbovi,“ přiblížil Trunda.

Mluvčím reprezentace, což však výkonný výbor nezveřejnil, se má stát Martin Bergman, dosavadní mluvčí fotbalového Jablonce.