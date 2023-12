Panenka vzpomíná na zimní duely na sněhu a škváře: Stál jsem frontu na sprchu

Od kopaček cáká fotbalistům bahno, klouže to, ani vyhřívání občas nestihne rozpustit sníh. I když letošní ligová derniéra bude tento víkend snad klidnější nežli kolo, které zasáhla kalamita... Antonín Panenka (75) zavzpomínal, na čem se hrálo za jeho časů.

Vyhřívané trávníky nebyly, povídejte, jak na zimní »radovánky« vzpomínáte?

„To je jednoduchý, my prostě hráli i ve sněhu. Někdy taky na škváře. Pamatuju si zimní zápasy na Tatře Smíchov, kde byla jedna sprcha. Takže člověk, než si tu škváru mnohdy zadřenou až pod kůží, mohl osprchovat, musel si vystát dlouhou frontu.“

Jak se vám na tom jako hráči s výbornou technikou hrálo?

„Mně to docela vyhovovalo. Když člověk udělal kličku, obránce kolem pěkně projel jako na lyžích a byl pryč.“

To zní tak zálibně, že se zeptám: Co vy a lyže?

„Ty mi nic neříkaly. My jsme vlastně měli i zakázaný na tom jezdit. A ani po kariéře jsem tomu nepřišel na chuť.“

Měl jste pozvánku jet jako ambasador v lednu do tepla na Tipspost Malta Cup, kde bude hrát i Austria Vídeň. Proč jste ji odmítl?

„Zimu trávím v teple domova, nebudu na tom už nic měnit a radši zůstanu s manželkou.“

Týmy po svátcích čeká soustředění vesměs v teplých krajích. Kam jste jezdili vy?

„Nejčastěji do hor. Trénovali jsme i v hlubokém sněhu, což je obzvlášť únavné. Soustředění v teple nebyla.“

Co říkáte na to, že liga po pauze začíná už v únoru?

„Dnes kluby sypou těžké peníze do trávníků a vyhřívání, tak to jde. Jen se musí počítat s tím, že někdy přijde počasí, kdy je to všechno k ničemu a je lepší počkat na lepší.“