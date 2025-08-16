Češi debutovali za Lyon, oba nastoupili v nastavení. Karabec stihl žlutou kartu
Česko má opět zastoupení v nejvyšší francouzské soutěži. Čerstvé posily Olympique Lyon Pavel Šulc a Adam Karabec si v prvním kole připsali debut v Ligue 1. Ofenzivní duo naskočilo v úplném závěru utkání na Racing Lens, kde Lyon zvítězil 1:0 a úspěšně vstoupil do nového ročníku. Českou dvojičku čeká ještě urputný boj o místo v sestavě. Trenér Paulo Fonseca má na startu sezony jiné oblíbence.
Po dlouhých šesti letech se po francouzských trávnících nejvyšší kvality opět prohánějí čeští fotbalisté. Posledními krajánky v zemi galského kohouta byli legendární záložník Jaroslav Plašil v Bordeaux a současná jednička Slovanu Liberec Tomáš Koubek v Rennes. V létě 2019 ovšem Plašil ukončil svou bohatou kariéru a Koubek zamířil do Augsburgu. Od té doby zůstala Ligue 1 Čechům zapovězená. Až doteď. Nově jsou její součástí Pavel Šulc a Adam Karabec.
Ofenzivní šikulové se ovšem na svou premiéru načekali.
Karabec stihl žlutou kartu
Trenér Paulo Fonseca vsadil v úvodním utkání sezony na osvědčené koně. Do základní jedenáctky se dostala jediná posila. Defenzivní záložník Tyler Morton, jenž přišel z juniorky Liverpoolu. Fonseca, který si odpykává devítiměsíční trest za napadení rozhodčího, navíc z tribuny jen velice rozvážně řídil střídání mužstva. Šulc s Karabcem se na plac podívali až v druhé minutě pětiminutového nastavení jako druhý a třetí muž v pořadí.
Natěšení bylo na obou znát. Cíl uhlídat jednobrankový náskok si vzali k srdci. Karabec byl natolik motivovaný, že ostrým skluzem sestřelil soupeře, za což oprávněně vyfasoval žlutou kartu. Nechybělo moc a mohli se dostat i do zajímavé příležitosti. Při protiútoku ovšem nedostali přihrávku od teprve osmnáctiletého Khalise Meraha, po jehož ztrátě naopak museli poctivě makat nazpátek.
Lens se i přes evidentní převahu v druhé půli branku vstřelit nepodařilo, a tak mohl Lyon slavit úspěšný vstup do sezony.
„Je to důležité vítězství. Ukázali jsme, že celá příprava nebyla jen tak pro nic. Opravdu jsme dnes předvedli týmový výkon. Spolupráce s trenéry je dobrá. Každý ví, co má dělat. Musíme mít ještě rozmanitější projev, abychom pro soupeře byli co nejhůře čitelní, ale je důležité, že máme tři body,“ usmíval se hrdina Lyonu gólman Remy Descamps.
Triumf se totiž nerodil nijak lehce. První poločas byl nahoru dolů s tím, že domácí Lens mělo lepší brankové příležitosti. Lyon však dokázal vždy podržet gólman Remy Descamps. Lyonu váznul především střed pole a rovněž od křídelních hráčů nehrozilo takřka žádné nebezpečí.
Na Ainsleyem Maitlandu-Nilesovi, odchovanci Arsenalu, bylo vidět, že je spíše pravý bek a jeho ofenzivní příspěvek byl nevalný. Na druhé straně u Malicka Fofany pak akce jednoduše končily. V závěru prvního poločasu ovšem ukázal svou zbraň, rychlost. Po jednoduchém pasu do prostoru za obranu pláchl po křídle a předložil míč Georgesovi Mikautadzemu, který jej poslal do sítě.
Gruzínský kanonýr, jenž se v národním dresu střelecky prosadil ve všech třech vzájemných duelech s Českou republikou, tím zajistil Lyonu vítězství.
Šulc s Karbcem se musí do sestavy probojovat
„Byl to velice intenzivní zápas. Pracovali jsme dobře směrem dopředu i dozadu. Dokázali jsme se prezentovat naší hrou,“ chválil si jediný střelec utkání.
Po změně stran domácí Lens hnané zaplněným osmatřicetitisícovým stadionem zatlačilo svého soka, ale nedokázalo se gólově prosadit. Fonseca i přesto střídal poprvé až v 66. minutě, kdy stáhl pravého beka Seala Kumbedi, na jehož pozici se zatáhl Maitland-Niles, a dopřál debut již zmíněnému osmnáctiletému Merahovi.
Jelikož na pozici desítky hraje kapitán a mistr světa Corentin Tolisso, musí se Šulc s Karabcem do sestavy probojovat přes Fofanu s Maitlandem-Nilesem. Úvodní zápas ovšem napověděl, že prvním náhradníkem na pozici křídla je aktuálně mladíček Merah.
Čeští šikulové tak před sebou mají ještě spoustu práce. Lyon se nyní představí dvakrát po sobě doma. V příští sobotu přivítá Méty a o týden později v neděli přijede Olympique Marseille.
Že se Šulc s Karabcem stali 54. a 55. Čechem v historii Ligue 1, už jim ale nikdo neodpáře.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Rennais
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|1
Lyon
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|3
Nice
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Angers
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Nantes
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Toulouse
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Le Havre
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Monaco
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Štrasburk
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Metz
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Lille
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Stade Brest
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Lorient
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Auxerre
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Paris FC
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Paris SG
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|17
Lens
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|17
Marseille
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup