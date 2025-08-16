Česká legenda ve formě. Rekordman Kopecký vede v polovině Barum rallye
Jedenáctinásobný vítěz Barum Czech rallye Zlín Jan Kopecký je po první etapě v čele soutěže. Na druhém místě figuruje po sedmi z 13 rychlostních zkoušek závodu mistrovství České republiky a evropského šampionátu Ir Jon Armstrong. Třetí je Andrea Mabellini z Itálie.
Kopecký vstoupil do nejkvalitněji obsazené soutěže na českém území druhým časem v páteční večerní městské erzetě, dnes ráno se ale hned posunul do čela a první místo již neopustil. Rekordman rallye má v čele náskok 6,5 sekundy na Armstronga, Mabellini je o dalších 6,5 sekundy zpět.
Defekt v posledním testu odsunul až na čtvrté místo Rakušana Simona Wagnera, jenž v průběžném pořadí atakoval vedení. Wagner nabral ztrátu 18 sekund. Ještě hůře dopadl Erik Cais, který také prorazil levou přední pneumatiku, ztratil 25 sekund a klesl na šesté místo. Pátý je lídr mistrovství ČR Filip Mareš, po Kopeckém druhý nejlepší český jezdec.
Defekty hned tří kol současně ukončily už po třetí zkoušce snažení úřadujícího českého šampiona a obhájce prvenství Dominika Stříteského.
V neděli bude 54. ročník rallye pokračovat šesti testy, vítěz bude dekorován před 18. hodinou.