Panenka po smrti dcery na rakovinu prsu: Srdcervoucí vzkaz Aničce Slováčkové!

Za chvíli od té tragické zprávy uplyne rok. Rok od momentu, kdy živoucí legenda československého fotbalu Antonín Panenka (74) přišel kvůli rakovině o svou milovanou dceru Martinu (†47). Jak prožívá pochmurné období? A co řekl na návrat zákeřné nemoci u zpěvačky Anny Slováčkové (28)?

Zatímco pro spoustu lidí je listopad časem, kdy se připravují na Vánoce, pro Antonína Panenku se od loňského roku stalo tohle období noční můrou. 14. listopadu to bude rok, co jeho dcera Martina (†47) podlehla rakovině! Aby těch starostí nebylo málo, tak minulý měsíc vyšlo najevo, že se rakovina vrátila Anně Slováčkové, dceři saxofonisty Felixe Slováčka a herečky Dády Patrasové. Zdravotní trable sympatické zpěvačky Panenka s celou rodinou velmi prožívá.

„Že se Aniččce vrátila rakovina, to nás s manželkou velmi zasáhlo,“ pověděl na úvod tohoto tématu hrdina finále mistrovství Evropy 1976 v rozhovoru pro web eXtra.cz. „Ten osud mají s Martinou vlastně stejný s tím rozdílem, že Anička je samozřejmě o dost mladší. Dcera měla to samý, rakovinu prsu, údajně se z toho dostala, ale pak se to vrátilo a dopadlo to špatně, takže celá naše rodina, zejména žena, která to prožívá daleko víc, držíme Aničce pěsti, aby to dopadlo dobře a měla více štěstí než naše Martina,“ řekl Panenka, zatímco měl slzy v očích.

Manželka nese smrt dcery hůř

Jak se vlastně vyrovnává s faktem, že za chvíli uplyne rok, kdy jeho dcera Martina odešla na věčnost? „Je to pro nás teď velmi aktuální téma, protože za pár dní to bude rok, a samozřejmě že vzpomínáme, truchlíme a v podstatě jsme si řekli, že se na to první výročí s ní ještě rozloučíme,“ prozradila ikona Bohemians.

Oproti své manželce Vlastě se ale s bolestivým faktem vyrovnává o trochu lépe. Podle jeho slov to prožívá mnohem intenzivněji než Antonín se synem. Roli v tom hraje hlavně společenský život. „Já mám přece jen více možností jít do společnosti, jít se prezentovat, nemyslet na to, takže mám určitou výhodu, ale žena s tím má ještě opravdu velké psychické problémy,“ smutnil bývalý hráč Rapidu Vídeň.