Osudové písmenko Slavie spojuje její vůdčí trio: T+T+T= Titul?!

Tvrdík, Trpišovský a nyní už také Tykač. Tři titáni řídící fotbalovou Slavii – šéf klubu, trenér a nový majitel. Vykročí společně za titulem, který v posledních dvou sezonách pod čínským majitelem klubu unikl? Je cílem číslo jedna!

Tvrdík jako hybatel

Před osmi lety expolitik Jaroslav Tvrdík (55) přivedl Číňany do Slavie, která byla v troskách, a začala úspěšná éra. Skeptici říkali: Až Číňani vycouvají, bude klub zase na dně. Oni sice pozvolna couvali už delší dobu, ale Tvrdík zase v pozadí »lovil«. „Na začátku září mě Jaroslav oslovil a já se do myšlenky koupit Slavii zamiloval,“ popsal Tykač pro web Seznampravy.cz. Svou lásku pak získal poměrně rychle, ve čtvrtek potvrdil, že je novým majitelem klubu i stadionu.

Trpišovský jako Ferguson

Stejně jako Tykač nehodlá nic měnit na pozici Tvrdíka, stojí též za koučem Jindřichem Trpišovským (47), který by se délkou působení mohl stát českým Alexem Fergusonem. „Sleduji jeho práci a jsem přesvědčen o tom, že je nejlepším trenérem v Česku. Ve Slavii má právě šestileté výročí a budu moc rád, když zůstane ještě minimálně stejnou dobu,“ řekl Tykač a postavil před Jindřicha jasný cíl: „Chceme domácí titul a hrát pravidelně Evropskou ligu. A samozřejmě jednou za čas si přeji Slavii vidět i v Lize mistrů.“

Tykač jako srdcař

„Nejvýraznější emoci jsem zažíval při posledním zápasu Evropské ligy proti Ženevě. Sledoval jsem hřiště, hlediště a už jsem tušil, že za pár dnů tady budu doma již nejen jako fanoušek,“ popsal Pavel Tykač (59). „Vzpomínal jsem na tátu. Jak by na mě byl hrdý a co bychom si řekli, kdyby tady mohl být,“ dodal. Slavii fandili jeho děda i otec. I proto za klub zaplatil okolo dvou miliard a bere to spíš jako závazek než investici, chystá se tu zakotvit nadlouho a zní to od něj uvěřitelně.

To plánuje nový majitel…

Pro Pavla Tykače je prioritou vybudování mládežnické akademie. „Na tu dám peníze raději, než abych na nákupech a platech hráčů budoval stamilionové ztráty.“

Hodlá zajistit stabilitu klubu: „Abychom nemuseli každý rok prodávat tři až čtyři hráče základní sestavy.“

Bude slyšet na nákup posil, které doporučí Trpišovský. Reálnější je tak příchod brankáře Staňka z Plzně, vyloučen není ani návrat Olayinky z CZ Bělehrad, byť v jeho případě je překážkou vysoký plat.